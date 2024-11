Come Bremer: la Juve piomba sul gioiello del Torino

Come fu qualche estate fa con Gleison Bremer, la Juve è pronta a piombare di nuovo su un gioiello del Torino! Nuovo scippo ai granata in vista?

Nell’estate del 2022 Gleison Bremer ha fatto il suo passaggio dal Torino alla Juve cambiando squadra ma non città, per la disperazione dei tifosi granata che da quel momento l’hanno considerato un “traditore”. Non va giù a nessuno il passaggio alla rivale diretta, ma per il difensore brasiliano si è trattato di un up grade per la propria carriera. Passando così da un club di media classifica ad uno dei più ambiziosi in Italia e in Europa.

Alla Juve ha sicuramente fatto bene, diventando il totem difensivo di Allegri prima e Thiago Motta poi. Il grave infortunio gli porterà via l’intera stagione, ma questi sono fattori imponderabili e sfortunati nella carriera di un giocatore. I bianconeri stanno pensando di tornare a bussare alla porta di Urbano Cairo, piace moltissimo infatti un gioiello presente nel club granata. Cristiano Giuntoli si guarda intorno per scovare i nuovi colpi anche per le prossime stagioni, ed è piombato sul talento.

Come con Bremer, nuovo scippo della Juve al Torino

Un altro scippo al Torino è pronto ad essere servito, anche se la Juve dovrà fare attenzione alla folta concorrenza che c’è sul giocatore, rischiando di dover partecipare ad un’asta pur non potendo investire cifre altissime.

Samuele Ricci è uno dei giocatori che si sono messi maggiormente in luce in questa annata, tanto da guadagnarsi la chiamata di Luciano Spalletti in Nazionale. Il CT gli ha addirittura consegnato le chiavi da titolare del proprio centrocampo, prima del KO che l’ha costretto a saltare gli impegni di novembre. Ma il futuro è dalla sua parte ed è quasi inevitabile che prima o poi lascerà il Torino.

L’ex Empoli è finito nel mirino di diverse big del calcio italiano. C’è la Juve ma anche il Milan è molto interessato. Il duello rischia di allargarsi ad altre squadre e non essere solo una questione tra piemontesi e meneghini. Diversi top club esteri stanno prendendo informazioni. Il classe 2001 sembra avere il futuro assicurato, resta solo da capire dove potrà continuare la sua carriera. Alla Juve serve un centrocampista dai piedi educati come i suoi, pur avendo fatto diversi acquisti in quella zona del campo nell’ultima estate. Ma per Ricci val la pena fare un ulteriore sacrificio.