La Juventus ripete l’operazione Conceicao: arriva con 58 milioni

La Juventus ripete l’operazione Conceicao. Cristiano Giuntoli vuole fare uno, forse due regali di Natale a Thiago Motta. Il primo è pronto.

Thiago Motta una vigilia come quella che precede la sfida con il Milan di oggi pomeriggio spera di non viverle più. E spera di non viverle più da gennaio in poi. Il tecnico italo brasiliano non si lamenta mai perché sa che gli infortuni, anche quelli gravi, fanno parte del gioco.

Il gioco, però, per la Juventus si è fatto estremamente duro. Fin quando ha potuto contare su tutti i suoi effettivi, caso Douglas Luiz a parte, la Juventus viaggiava a gonfie vele. Entusiasmando. Dalla magica serata di Lipsia la Juventus ha di fatto iniziato a perdere i suoi pezzi. Gleison Bremer per l’intera stagione e poi Nico Gonzalez sul conto del quale ancora oggi, si hanno poche notizie certe. Per arrivare poi alla ‘mazzata’ Juan Cabal ed al grande spavento, fortunatamente rimasto tale, per Dusan Vlahovic che un paio di gare importanti le dovrà comunque saltare.

La Juventus ripete l’operazione Conceicao. Arriva Antonio Silva

In un tale contesto ‘emergenziale’ Cristiano Giuntoli prova a dare risposte al suo tecnico che le attende come manna dal cielo. In casa Juventus, a gennaio, qualcosa accadrà e magari il direttore tecnico bianconero un paio di nomi li porterà in dono sotto l’albero di Natale di Thiago Motta.

Un nome sembra già pronto ad attraversare i cancelli della Continassa. Ne è convinta la Ccn Portugal che mette a conoscenza di come la Juventus abbia intenzione di prendere in prestito dal Benfica il difensore centrale, classe 2003, Antonio Silva. La società bianconera sarebbe disposta a pagare una cifra importante, stimabile attorno agli 8-9 milioni di euro per il prestito fino a giugno 2025. Operazione che includerebbe un diritto di riscatto, non obbligo, per una cifra che potrebbe approssimarsi attorno ai 50 milioni di euro. Operazione sulla falsariga di quella che ha portato Francisco Conceicao alla corte di Thiago Motta.

Il precedente è incoraggiante.