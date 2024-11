Lascia la Juventus per andare in un’altra big: sono nella Capitale

Lascia la Juventus per andare in un’altra big. Il mercato di gennaio della società bianconera potrebbe riservare sorprese non solo in entrata.

In questa sua prima ‘vera’ stagione alla Juventus Cristiano Giuntoli sta ricostruendo dalle fondamenta l’organico bianconero. Il tutto nell’ottica di consegnare una rosa il più possibile ‘allineata’ alle idee tecnico-tattiche di Thiago Motta.

Un lavoro profondo che però deve ‘fare i conti’ con i conti della Juventus. Un bilancio da risanare e da far riemergere al più presto dal profondo rosso attuale. Monte ingaggi ed operazioni ‘oculate’ di mercato le uniche due strade percorribili. Quando si avvicina una sessione di mercato lo sguardo, ed il progetto, deve essere completo. Pertanto non possono essere valutate eventuali operazioni in entrata se, parallelamente, non si predispongono possibili uscite. Il mercato di gennaio della Juventus porterà quasi sicuramente novità all’interno della rosa bianconera, ma non soltanto in termini di acquisti.

Lascia la Juventus: McKennie saluta e se ne va

Il mercato di gennaio 2025 della Juventus potrebbe pertanto prevedere anche importanti operazioni in uscita per finanziare le entrate. Come da copione ‘obbligato’.

Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile cessione di Nicolò Fagioli, destinazione PSG. Da fonte elnacional.cat arriva invece la notizia che l’Atletico Madrid di Pablo Simeone ha come obiettivo concreto il centrocampista statunitense della Juventus, Weston McKennie. Il tecnico dei ‘materassai‘ spagnoli ritiene infatti il jolly bianconero profilo perfetto per completare il reparto centrale dell’Atletico Madrid.

L’americano piace per la sua capacità di saper far bene in tutte le zone del campo. Dalla Spagna lanciano segnali di grande ottimismo riguardo la positiva conclusione della trattativa, poiché Weston McKennie non è ritenuto pedina fondamentale nello scacchiere ‘mottiano’. Probabilmente era così ad inizio di stagione ma poi, esattamente come l’anno scorso, il centrocampista a stelle e strisce ha saputo riconquistare la fiducia di tecnico e compagni.

A gennaio non sarà facile portarlo via dalla Juventus.