Oltre 65 giorni di stop, è mistero in casa Juventus

Uno stop davvero molto lungo che sta preoccupando tutti i tifosi della Juventus ma soprattutto Thiago Motta, che contava di averlo prima a disposizione

Il tecnico bianconero stava cercando di costruire la propria squadra anche e soprattutto contando sul suo utilizzo, ma le problematiche fisiche finora non hanno consentito ad uno degli acquisti top di essere un fattore in campo.

La Juventus è stata costruita la scorsa estate sulla base di un investimento davvero importante, sia dal punto di vista economico che tecnico. Giuntoli doveva gettare le basi per un futuro ciclo vincente e ha deciso di puntare su un allenatore emergente e di qualità come Thiago Motta. L’idea di costruire un progetto simile a quello del Leverkusen con Xabi Alonso. Dei duecento milioni messi sul piatto da Elkann, molti sono serviti per aggiudicarsi Koopmeiners, Di Gregorio, Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Il resto sono andati per Cabal, Kalulu, Conceiçao e qualche giovane di prospettiva.

Per il momento di tutti i nuovi arrivati, però, pochi stanno incidendo davvero. Francisco Conceiçao è quello che si è ambientato meglio, vista la giovane età e la provenienza. Anche Cabal era tra i più positivi, ma la rottura del legamento crociato lo costringerà a restare fuori sino al termine della stagione. I grossi punti interrogativi riguardano invece Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez. L’ex centrocampista dell’Atalanta non è ancora calato a pieno nel nuovo sistema tattico e sta trovando qualche difficoltà di adattamento.

Douglas Luiz è il vero oggetto misterioso, visto che da oltre un mese è indisponibile e nelle precedenti apparizioni sembrava il lontano parente del mediano forte e tecnico dell’Aston Villa.

Nico Gonzalez ancora ai box: per l’argentino sono oltre due mesi di assenza

A preoccupare in casa Juve è anche la figura di Nico Gonzalez che per ora non ha inciso come sperato. L’ex giocatore della Fiorentina è stato acquistato la scorsa estate per un corrispettivo totale di 33 milioni di euro, tra 8 cash subito (0,4 di bonus accessori) e altri 25 milioni pagabili in 3 esercizi (a cui sommare altri 3,1 milioni di possibili bonus). Insomma un investimento davvero oneroso che lasciava presagire un altro tipo di rendimento.

Sulla qualità dell’argentino c’è poco da dire e anche a Firenze lo sanno bene. Quello che hanno visto i Viola è però la consuetudine a combattere con problemi muscolari di vario genere. Nico ha saltato gran parte della scorsa stagione per questo, non trovando mai la vera forma. Quest’anno è già fuori da circa due mesi e, come riportato dal giornalista Mirko Nicolino su X, non lo vedremo almeno fino al match con il Lecce (1 dicembre). Per lui potrebbe palesarsi un rientro con il Bologna, la settimana successiva (7 dicembre). In totale si supererebbero i 65 giorni di stop, tanto da giustificare qualche preoccupazione di troppo.