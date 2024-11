Thiago Motta lo vuole a tutti i costi: arriva il campione del mondo

Thiago Motta ha chiesto alla Juventus di acquistare il giocatore a tutti i costi: il campione del mondo può firmare per i bianconeri

Terminata l’ultima sosta per nazionale del 2024, la Juventus si appresta a tornare in campo in vista di un tour de force che la vedrà protagonista fino a metà marzo. I bianconeri saranno impegnatissimi tra Serie A, Coppa Italia e Champions League e per questo ci vorrà una rosa profonda per andare avanti in tutte le competizioni.

In vista della sessione invernale di mercato, Thiago Motta si aspetta dei rinforzi da parte della dirigenza, soprattutto in difesa dove non avrà a disposizione per il resto della stagione a Bremer e Cabal. Il ds Cristiano Giuntoli si è già attivato per accontentare le richieste del proprio allenatore e sta sondando varie piste per portare a Torino uno o due difensori, visto che anche Danilo non sta offrendo le giuste garanzie.

Da tempo si sta parlando di un interesse per Milan Skriniar, ormai in rottura con il PSG e desideroso di tornare in Italia, mentre negli ultimi giorni nel mirino del ds bianconero è finito Antonio Silva, difensore del Benfica. Il club lusitano, però, fa muro per il talento classe 2001 e difficilmente lo lascerà andare via a gennaio.

Nelle ultime ore, invece, è venuto fuori un nome di un giocatore esperto che piace molto a Thiago Motta e che potrebbe rappresentare un’occasione low cost per il club bianconero, ovvero quello di Nicolas Tagliafico, difensore argentino del Lione.

Juventus, idea Tagliafico: il Lione lo cede a prezzo di saldo

La situazione finanziaria in casa Lione è pessima ed il club francese è chiamato a cedere i propri giocatori per ripianare i propri debiti ed evitare la retrocessione in Ligue 2 a fine stagione. Tra i giocatori in vendita c’è anche Nicolas Tagliafico, difensore di 32 anni e campione del mondo con l’Argentina nel 2022, che secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe finito nel mirino della Juventus.

Oltre che come terzino sinistro, Tagliafico può agire anche come difensore centrale ed il costo dell’operazione potrebbe aggirarsi sui 5 milioni di euro, costo davvero esiguo considerato il valore del giocatore. Tuttavia, essendo in piena crisi economica, il Lione ha assoluto bisogno di introiti per monetizzare e non ha grande margine di trattativa, cosa che può aiutare e molto i bianconeri.

Il profilo del difensore argentino si adatta bene all’idea di gioco di Thiago Motta che gradisce quel tipo di difensori capaci di impostare il gioco. Insomma, in rapporto qualità-prezzo l’operazione sarebbe perfetta per la Juventus che si ritroverebbe in rosa non solo un giocatore molto duttile, ma anche di grande esperienza internazionale e con una personalità da leader.