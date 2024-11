Yildiz via dalla Juventus: comunicazione lampo

Yildiz via dalla Juventus. Nella sessione invernale che potrebbe diventare una ‘più calde’ nella storia della società bianconera, ecco arrivare la notizia peggiore.

Il calciomercato è uno scambio di sguardi attenti, di informazioni, di valutazioni che portano poi ad una decisione finale. Durante una sessione di mercato i ruoli si invertono in un istante.

In un attimo si passa dall’essere una società potenzialmente acquirente a società pronta a cedere al miglior offerente il proprio gioiello di turno. Cambiano repentinamente ruoli e situazioni. Questo, probabilmente, rende così affascinante il mercato calcistico poiché non vi è nulla di più imprevedibile ed inspiegabile. La Juventus che si appresta a vivere, quasi forzatamente, un’altra sessione di mercato da protagonista, può anch’essa vedere il suo ruolo repentinamente ribaltato. Poiché se Cristiano Giuntoli scruta il mercato alla ricerca di profili idonei al nuovo progetto Juventus e per questo ‘mette il naso in casa’ di altri club, niente e nessuno può impedire che venga ripagato di uguale moneta.

E che qualcuno metta il naso in casa Juve’.

Yildiz via dalla Juventus: Cristiano Giuntoli ha deciso

Ed in casa di oggetti del desiderio altrui la Juventus ne ha diversi. Basti pensare alla corte del Real Madrid di Carlo Ancelotti ad Andrea Cambiaso ritenuto, però, incedibile dal club bianconero. E non è il solo.

Paolo Laganà, de La Repubblica, ha pubblicato un post sul suo profilo X nel quale rende noto di come il Manchester United abbia: “chiesto informazioni alla Juventus per Kenan Yildiz“. La risposta della società bianconera non si è fatta attendere: “No secco dei bianconeri, che ritengono la stella turca incedibile“. Il classe 2005 di Ratisbona non si tocca. Kenan Yildiz appare essere la vera pietra angolare su cui edificare la Juventus che verrà. Forse l’unico giocatore per il quale la società bianconera rifiuterebbe, il condizionale quando si parla di mercato è quanto mai d’obbligo, perfino la non mai meglio quantificata ‘offerta irrinunciabile’.

Pertanto il Manchester United dovrà rinunciare al gioiellino turco della Juventus.