Dal giallorosso alla Juventus. Affare da 25 milioni di euro. Ecco cosa potrebbe succedere. Tutti i dettagli della situazione.

L’RC Lens si prepara a una finestra di mercato invernale vivace, concentrandosi principalmente sulle cessioni per equilibrare i conti e ottimizzare la rosa, come dichiarato dal direttore generale Pierre Dréossi in un’intervista a Voix du Nord. Dopo una turbolenta estate caratterizzata dall’addio del direttore generale Arnaud Pouille e dell’allenatore Franck Haise, sostituiti rispettivamente da Dréossi e Will Still, il club artesiano punta a consolidare la propria posizione in Ligue 1, dove attualmente occupa l’8° posto, a soli tre punti dal podio.

Nonostante diverse cessioni abbiano ridotto il monte stipendi, il mercato estivo è stato giudicato insoddisfacente, soprattutto per i mancati trasferimenti di Neil El Aynaoui al Monaco e di Kevin Danso all’AS Roma, che avrebbero potuto garantire un’entrata di circa 38 milioni di euro. Dréossi ha definito questi episodi come inusuali e decisivi per il deficit finanziario del club.

Danso nel mirino della Juventus

Con una stagione limitata a Ligue 1 e Coupe de France, il Lens intende sfruttare il mercato invernale per snellire ulteriormente la rosa, in particolare nei reparti più affollati come la difesa centrale e il centrocampo. Tra i nomi in uscita spiccano.

Kevin Danso: Nonostante il mancato trasferimento estivo alla Roma, il difensore austriaco resta nel mirino di club come Juventus e società inglesi. In termini di nuovi arrivi, il Lens non prevede grandi operazioni. L’attenzione sarà rivolta a ridurre i costi e a valorizzare i talenti del settore giovanile. Gli attaccanti Rayan Fofana e Kembo Diliwidi, recentemente promossi al professionismo, potrebbero trovare spazio in prima squadra. Solo un eventuale prestito in attacco potrebbe rappresentare un’eccezione, qualora si presentasse un’opportunità vantaggiosa.

on un ottavo posto in classifica dopo 11 giornate di Ligue 1 e soli tre punti di distanza dal podio, i risultati del Lens finora sono incoraggianti. Tuttavia, la partita contro il Marsiglia al Bollaert sarà un test cruciale per valutare il reale livello della squadra e determinare se saranno necessari ulteriori aggiustamenti nella rosa durante il mercato invernale. L’RC Lens affronta questa fase con prudenza, ma con la chiara intenzione di rimanere competitivo in Ligue 1, sfruttando al meglio le risorse disponibili e pianificando un futuro sostenibile.