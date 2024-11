Il bomber della nazionale alla Juve: assalto bianconero

Cercasi attaccante da parte dell’area scouting della Juventus che ha messo nel mirino il centravanti azzurro: si trasferisce a gennaio.

Gli obiettivi della Juventus sono cambiati, soprattutto in chiave calciomercato visto che ora si è fatto male anche Dusan Vlahovic. Non il momento più fortunato per la Vecchia Signora che dopo i guai in difesa, si sono fermati Bremer e Juan Cabal ed entrambi staranno fuori per tutta la stagione, ha ora perso anche il suo bomber di riferimento.

Se a questo si aggiunge che il suo sostituto in rosa, Arkadiusz Milik, è k.o. da inizio stagione, ecco che la ricetta del disastro è presto servita. Brutta tegola per la Juve che dovrà dunque presentarsi a San Siro, nel match contro il Milan della tredicesima giornata, senza un centravanti di ruolo. Ora l’obiettivo è strappare il centravanti della Nazionale.

Con Luciano Spalletti ha fatto parte dell’Italia e ora chi ha messo gli occhi addosso al profilo azzurro è stato proprio Cristiano Giuntoli, può essere lui il rinforzo di gennaio. Per chiudere la trattativa bisognerà però trovare la formula migliore per accontentare il club.

Calciomercato Juventus, ecco l’attaccante: lo manda Spalletti

In questo momento sono due le piste che portano al nuovo centravanti della Juventus. Il nome già noto ormai da qualche tempo è quello di Lorenzo Lucca dell’Udinese. Punta dei friulani che di recente ha anche ricevuto la sua prima chiamata in azzurro. In bianconero sta giocando con continuità e ha anche messo via qualche goal, per questo la Juve sarebbe felice di dargli una maglia.

Chance che anche lo stesso classe 2000 sarebbe ben lieto di accettare. Il ventitreenne di Moncalieri non è però l’unico nome sulla lista del DS Giuntoli. Tra gli altri attaccanti attenzionati è spuntato anche il nome di Giacomo Raspadori in forza al Napoli, altro elemento della Nazionale che sta però facendo fatica a giocare regolarmente e potrebbe spingere per un trasferimento a gennaio pur di non perdere il treno azzurro.

Tutti e due sono obiettivi concreti per la compagine bianconera che deve però capire fino a che punto può spingere, economicamente parlando. Oggi entrambi raggiungono un valore di mercato vicino ai 20 milioni di euro. La cosa certa è che la Juve dovrà fare uno sforzo in più e aggiungere un attaccante alla rosa se vorrà arrivare in fondo alla stagione al meglio.