Juve, il difensore te lo regala il Barcellona: Flick lo ha fatto fuori

La Juventus continua la caccia ad un nuovo difensore: il Barcellona e Flick “danno” una mano ai bianconeri, il tecnico tedesco lo ha fatto fuori

I gravi infortuni subiti da Gleison Bremer e Juan Cabal sono stati una mazzata pesantissima per la Juventus che nella prossima sessione di mercato dovrà correre obbligatoriamente ai riparti e rinforzare la propria rosa.

Come confermato pubblicamente, Cristiano Giuntoli è già al lavoro per poter acquistare uno o due difensori quanto prima nella sessione invernale ed uno dei primi nomi che si sono fatti è quello di Milan Skriniar. L’ex Inter non sta trovando spazio al Paris Saint-Germain, è scontento ed anche Luis Enrique di recente ha fatto capire come lo slovacco sia più fuori che dentro al progetto, sottolineando come il giocatore debba fargli vedere qualcosa di diverso se vuole giocare.

Parole che fanno capire come Skriniar sia destinato ancora a stare in panchina e che lo avvicinano di più alla Juventus. Il club bianconero, però, non sta ovviamente monitorando solo la situazione inerente allo slovacco e nelle ultime ore un altro profilo si è aggiunto alla già lunga lista di Giuntoli, ovvero quello di Andreas Christensen del Barcellona.

Secondo quanto riportato da Don Balon, il difensore danese è fuori dai piani di Hansi Flick che gli avrebbe già comunicato di trovarsi una nuova squadra e la Juventus potrebbe sfruttare l’assist del tecnico tedesco per rinforzare il proprio reparto difensivo.

Juventus, spunta Christensen per la difesa: il Barcellona scarica il danese

Out per infortunio da inizio stagione e con il suo ritorno in campo previsto per gennaio, Andreas Christensen è destinato a lasciare il Barcellona. Come riportato da Don Balon, il club blaugrana avrebbe già scaricato il difensore danese e lo stesso Hansi Flick gli avrebbe fatto sapere di essere fuori dal progetto, invitandolo a trovarsi una nuova squadra. In questa situazione potrebbe inserirsi la Juventus che è alla disperata ricerca di rinforzi per il proprio reparto difensivo.

L’operazione non dovrebbe avere un costo elevato tenendo anche in considerazione che il contratto di Christensen con il Barcellona è in scadenza nel 2026. Per questo motivo, la Juventus potrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto riscatto a cifre non troppo altre, facendo un ottimo affare dal punto di vista economico.

Tuttavia, l’arrivo di Christensen potrebbe non esserlo dal punto di vista tecnico considerato che negli ultimi mesi il difensore danese ha accusato spesso problemi fisici che hanno minato il suo rendimento. Al momento, non c’è alcuna trattativa in piedi e Christensen è solo l’ultima di una lunga serie di idee che intrigano Giuntoli che dovrà scegliere attentamente quale difensore regalare a Thiago Motta che si aspetta rinforzi di spessore e non esperimenti.