Koulibaly alla Juventus, ci risiamo: Giuntoli cala il jolly vincente

Koulibaly alla Juventus: ci risiamo. L’ex difensore del Napoli accostato nuovamente ai bianconeri. Giuntoli cala il jolly vincente

Serve un difensore centrale. E l’idea clamorosa potrebbe essere quella di Koulibaly. Così pare. A rivelare questa possibile operazione di mercato bianconera ci pensa ilnapolista.it. E andiamo a vedere quali sono i dettagli venuti fuori.

“Pazza (nemmeno tanto) idea di Cristiano Giuntoli che non sa come rinforzare la difesa della Juventus. E allora ha pensato che si potrebbe riportare in Italia Kalidou Koulibaly che da un paio di stagioni è a svernare all’Al-Hilal in Arabia Saudita dove è approdato all’indomani della fallimentare esperienza con il Chelsea“. I due, insieme al Napoli, hanno vinto lo scudetto. E il direttore dell’area sportiva della Juventus potrebbe davvero pensare a questo clamoroso ritorno nel massimo campionato italiano. Ovviamente la prima cosa a valutare sarebbe la condizione fisica del giocatore – che ha anche il passaporto francese, quindi potrebbe essere tesserato – che da un paio d’anni gioca in un campionato decisamente meno allenante di tutti quelli europei.

Koulibaly alla Juventus: Giuntoli ci prova

Trentatré anni dallo scorso mese di giugno, Koulibaly potrebbe essere la toppa messa da Giuntoli per i prossimi sei mesi. I rapporti tra i due, svela ancora il sito citato prima, sono ottimo, ma c’è un problema di fondo, assai importante, ed è quello economico, ovviamente.

“Lì Kalidou guadagna trenta milioni netti. Cifra con cui Giuntoli alla Juventus copre lo stipendio di cinque sei calciatori. Quindi la domanda è una sola: “caro Kalidou, vuoi tornare nel calcio che conta o ti senti un pensionato?”. Dalla risposta dipenderà il destino dell’ex Napoli. Perché Kalidou dovrebbe ridursi lo stipendio di circa l’80%. Non poco“. Da quelle parti, e cioè in Campania, sperano che questa operazione non vada in porto, è evidente. Perché vedere quello che è stato uno degli artefici dello scudetto azzurro, in maglia bianconera, sarebbe un colpo difficile da accettare. Vedremo se Giuntoli riuscirà, qualora queste indiscrezioni venissero confermate, a convincere il centrale difensivo. Sì, che per caratteristiche fisiche, aiuterebbe senza dubbio Thiago Motta.