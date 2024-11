Sorpresa Vlahovic: scelta fatta per Aston Villa-Juventus

Sorpresa Vlahovic, scelta fatta in vista di Aston Villa-Juventus valida per la Champions League. Ecco la situazione dei bianconeri

Ieri sera il pareggio a Milano: zero a zero contro i rossoneri che per via di quelle che sono state le scelte obbligate di Thiago Motta, potrebbe essere accolto anche in maniera positiva. Certo, non tutti hanno gradito la prestazione della Juventus: che sì ha gestito il pallone, ma che non ha mai creato nessun pericolo dalle parti di Maignan.

Vero, mancava anche Dusan Vlahovic, l’unico attaccante che in questo momento è presente dentro la rosa del tecnico. Milik, invece, non è mai stato utilizzato nel corso dell’anno e si potrebbe rivedere solamente nel 2025. Detto questo, non c’è tempo di riposo, nulla. Questa mattina la Juventus, in vista del match contro l’Aston Villa in Champions League, è tornato ad allenarsi.

Sorpresa Vlahovic, ecco la situazione

“La Juventus, rientrata nella serata di ieri da Milano, questa mattina si è subito ritrovata al Training Center per iniziare a preparare la prossima gara che la attende. Il focus si sposta dalla Serie A alla Champions League con il match, valido per la quinta giornata della League Phase, di Birmingham contro l’Aston Villa in programma mercoledì 27 novembre alle ore 21:00. Per avvicinarsi nel migliore dei modi alla sfida contro la formazione britannica, la squadra questa mattina è subito tornata al lavoro dopo il pari di San Siro. Il gruppo, come accade nel giorno successivo a una partita, si è suddiviso in due: chi è sceso in campo dall’inizio si è dedicato a una seduta di scarico, il resto si è soffermato, dopo il riscaldamento, su un lavoro fisico con e senza il pallone. Per domani l’appuntamento è fissato nuovamente al mattino”. Questo è quello che ha scritto la Juve sul proprio sito ufficiale.

E, dopo l’allenamento, è spuntata fuori la notizia su Vlahovic, secondo tuttojuvenews.com, infatti, Thiago Motta è convinto di poter avere il proprio centravanti a disposizione almeno per la panchina. Tutto, ovviamente, si capirà nella giornata di domani.