Adesso non ci sono più dubbi: via Vlahovic, ecco il nuovo numero 9

Dusan Vlahovic via dalla Juventus, arriva l’annuncio pazzesco sull’erede del serbo: colpo da capogiro per Thiago Motta

Aston Villa, Lecce, Bologna e Manchester City. Sono queste le prossime tappe che la Juventus di Thiago Motta dovrà percorrere, alla ricerca di una serie di successi che potrebbero rinvigorire le ambizioni dei bianconeri. Dal campo al calciomercato il passo è breve ed una questione da sciogliere riguarderà sicuramente l’attacco.

Il fulcro del mercato della Juventus, tra gennaio e giugno, si chiama Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo già da qualche mese sta trattando per un rinnovo che, tuttavia, stenta ad arrivare. Ad ogni modo con la riapertura della sessione invernale di mercato è inevitabile pensare come Cristiano Giuntoli stia effettivamente pensando ad un profilo di spessore da affiancare al 24enne di Belgrado, per la seconda parte della stagione. Vlahovic fino a questo momento è stato chiamato a fare gli straordinari e le precarie condizioni atletiche di Milik non hanno dato modo a Thiago Motta di avere a disposizione un’alternativa di peso all’ex Fiorentina.

Al di là dei discorsi riguardanti il vice numero 9, tornano a farsi pressanti le voci che vorrebbero Vlahovic lontano dalla Torino bianconera a fine stagione, a maggior ragione se la punta non dovesse firmare il prolungamento. A questo punto, nelle scorse, è arrivata una rivelazione davvero importante riguardo al potenziale sostituto del serbo. Ed i tifosi bianconeri, a questo punto, sono già sotto shock: il nome venuto a galla è semplicemente pazzesco. A parlarne è stato Lele Adani a ‘Viva El Futbol’ nella consueta diretta su ‘Twitch’ al fianco di Antonio Cassano e Nicola Ventola.

Sorpresa Juve in attacco: “È la prima scelta”

L’ex difensore centrale dell’Inter ha parlato proprio dell’eventualità che vedrebbe Vlahovic fare le valigie in estate ed un altro big, già accostato l’anno scorso alla maglia bianconera, approdare nello stupore generale in quel di Torino. Si tratta di Victor Osimhen.

Adani non ha quindi mostrato il minimo dubbio riguardo a questo stratosferico avvicendamento al centro dell’attacco della Juventus. E così ha provato a spiegare perché: “Se la Juventus decidesse di cambiare centravanti, sono convinto che andrebbero dritti su Victor Osimhen. Giuntoli lo conosce bene, lo ha già avuto a Napoli e Osimhen conosce la Serie A. Sa bene come si vince uno Scudetto, lui ha forza fisica e in un campionato che va a basso ritmo è dirompente”. Adani è quindi apparso abbastanza sicuro di quella che, a sua detta, nei prossimi mesi potrebbe diventare la reale strategia della dirigenza bianconera.

Ad ogni modo l’opinionista e commentatore sportivo ha concluso il pensiero rafforzando la sua tesi: “Uno come Osimhen è una vera sicurezza, non è un calciatore da scoprire. E per lui tornare sarebbe un grande stimolo. Penso sia la prima scelta della Juventus“. Chi vivrà, vedrà. Ma è chiaro che, in caso di addio di Vlahovic, arriverà sicuramente un grandissimo attaccante. E non è da escludere che possa essere l’ex Napoli, sulla cui testa continua a pendere una clausola da ben 80 milioni di euro.