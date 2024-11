Dal Real Madrid alla Juventus, tutto saltato: rivelazione da brividi

Arriva una indiscrezione di mercato che ha stupito e sorpreso tutti i tifosi: un affare di mercato saltato in maniera davvero incredibile.

Il calciomercato è una delle pratiche più appassionanti per tutti i tifosi di calcio. Quando arriva l’estate, o per un mese anche il periodo invernale di inizio anno solare, si scatenano le voci, le fantasie ed i rumors di ogni genere legati alle trattative tra club per l’acquisto o la cessione dei cartellini di calciatori.

Negli ultimi tempi, soprattutto a causa dell’arrivo di proprietà mediorientali dalle facoltà economiche infinite, il mercato ha assunto contorni piuttosto paradossali. Si spendono cifre incredibili sia per i cartellini che per gli stipendi dei giocatori, con valutazioni spesso eccessive rispetto alle cifre più realistiche ed ‘umane’. Basti pensare a Real Madrid, Manchester City e PSG, club ricchissimi che si possono permettere di investire ciò che vogliono.

Proprio legato al Real e parzialmente anche alla Juventus giunge un retroscena di mercato, che però non riguarda l’ultima sessione estiva. Bensì un calciatore, ormai ritiratosi, che ha svelato quando fu vicinissimo a cambiare totalmente la sua carriera, poiché cercato da questi top club europei nel momento più fulgido della sua avventura calcistica.

D’Agostino e le sliding doors della carriera: “Quando mi chiamò il Real…”

Protagonista del vecchio retroscena, tornato alla luce per rivelazioni dirette, è Gaetano D’Agostino. Ex centrocampista di qualità tra le altre di Roma, Udinese e Fiorentina, un calciatore che un paio di decenni fa ebbe un exploit che lo portò alla maglia della Nazionale maggiore, ma soprattutto vicino ad un trasferimento clamoroso.

Era il 2009, quando D’Agostino, dopo una stagione esaltante a Udine, fu cercato dal Real Madrid. Ai microfoni di TV Play l’ex calciatore ha ricordato così l’aneddoto: “Ero in ritiro e mi chiamò l’intermediario Bronzetti. Inizialmente non credevo fosse vero, poi mi disse che mi voleva fortemente il Real Madrid. Loro avevano proposto una cifra importante, tra i 18 ed i 22 milioni, ma l’Udinese rifiutò perché voleva l’inserimento di qualche giovane della ‘cantera’ nella trattativa”.

Rammaricato D’Agostino, nel raccontare come in quell’estate, dove sarebbe potuto finire in una big, saltò incredibilmente tutto: “Nel giro di una settimana mi saltarono tre possibilità. Avevo detto no al Napoli, perché avevo un accordo di base con la Juve. Ma saltò anche quello. Poi il no dell’Udinese al Real Madrid. Andò una m***a!”

Dunque anche la Juventus voleva fortemente l’ex numero 21 dei friulani, ma l’affare non si concluse. Insomma, una chance mai concretizzatasi per D’Agostino che ancora oggi non può far altro che riderci su.