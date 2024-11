Non c’è tempo da perdere, la Juve ha scelto il vice Vlahovic

La caccia al vice Vlahovic può portare i suoi frutti: la dirigenza bianconera ha preso una decisione, ecco il nuovo bomber della Juventus

Dusan Vlahovic è sempre più solo nell’attacco bianconero. La punta serba ha fatto gli straordinari fino a questo momento, riuscendo a riposarsi raramente per mancanza di alternative. E così tra le priorità della dirigenza della Juventus per il mese di gennaio vi è la firma di un attaccante di alto livello. A tal proposito, la scelta sembra essere stata già fatta.

Non vi è alcun dubbio che tra i temi caldi in casa Juventus vi sia proprio quello legato all’attacco. Ed in particolare il ruolo di centravanti a non lasciar tranquilla la dirigenza bianconera: il motivo è presto detto. Dusan Vlahovic, che recentemente si è fatto male con la Serbia e rientrerà a disposizione di Thiago Motta agli inizi di dicembre, non ha un vero e proprio vice. Milik ha mostrato segni di cedimento dal punto di vista fisico che non danno le dovute garanzie.

Ecco perché si proverà, già nel mese di gennaio, a tentare un grande colpo, un bomber in grado di rimpiazzare il 24enne di Belgrado dandogli modo di tirare il fiato nell’arco della stagione. Tra gennaio e giugno, un attaccante su tutti sembrerebbe stia rapidamente scalando le gerarchie: Cristiano Giuntoli sembra deciso a fare un’offerta per uno dei centravanti più apprezzati in Serie A.

Juve, colpo in Serie A: è il vice Vlahovic

In attesa di comprendere se e come arriverà il rinnovo di Vlahovic- il classe 2000, al momento, è in scadenza a metà 2026 – ecco farsi strada una suggestiva ipotesi tutta italiana per rimpolpare l’attacco di Thiago Motta. Stiamo parlando di Lorenzo Lucca.

Il 24enne di Moncalieri, che con la maglia dell’Udinese quest’anno sta facendo benissimo, è cresciuto nelle giovanili del Torino e potrebbe quindi fare ritorno sotto la Mole. La Juve apprezza un attaccante così completo, bravo a lavorare con e per la squadra ma soprattutto implacabile sotto rete. 14 presenze con i friulani e 6 reti all’attivo, con la media di un gol ogni 148′, praticamente sovrapponibile a quella di Vlahovic. Dopo aver sondato il terreno per diversi grandi nomi, il club piemontese potrebbe tentare l’affondo decisivo già nel mese di gennaio, provando a portare Lucca alla corte di Thiago Motta.

Magari in prestito, con opzione di riscatto a fine campionato: in ogni caso non sarà affatto semplice convincere la dirigenza dell’Udinese a lasciar partire la sua punta di diamante a stagione in corso. La valutazione di Lucca – acquistato dal Pisa la scorsa estate per 8 milioni di euro – è praticamente triplicata. Staremo a vedere cosa intenderà fare Giuntoli: intanto l’ex Ajax resta il nome caldo per l’attacco della Juventus.