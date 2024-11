Salta il bomber per la Juventus: vola gratis al Milan

Salta il bomber per la Juventus. A gennaio Cristiano Giuntoli sarà chiamato a risolvere ‘anche’ il rebus attaccante. Su chi cadrà l’eventuale scelta?

Il campionato di Serie A è giunto ad 1/3 del suo cammino. La classifica si mantiene estremamente corta con cinque squadre in un punto. Tra queste non c’è la Juventus di Thiago Motta.

L’ultimo turno di campionato ha visto le vittorie di Napoli, Inter, Lazio, Fiorentina ed Atalanta. Successi che anno permesso alle cinque davanti di aumentare il vantaggio sui bianconeri. La Juventus ora è a -3 dalle quattro che occupano la seconda posizione e a -4 dalla capolista Napoli. Campionato più difficile del previsto che la sfortuna ha reso ancor più complicato. Il pareggio di San Siro contro il Milan può essere ritenuto soddisfacente solo e soltanto per le defezioni che hanno costretto Thiago Motta ad allestire un undici inziale assolutamente inedito. Le altre, però, corrono tutte. Non soltanto Napoli ed Inter.

La zona Champions League, vitale per la Juventus, non può allontanarsi troppo.

Salta il bomber per la Juventus: Calvert-Lewin sbarca a Milanello

A San Siro i bianconeri hanno dovuto fare a meno anche di Dusan Vlahovic, l’unico attaccante centrale a disposizione di Thiago Motta. Il mercato di gennaio proverà a dare risposte anche in questa direzione.

Per il fronte offensivo Cristiano Giuntoli prova a scandagliare il mercato degli attaccanti. nel frattempo teamtalk.com ci informa di come il Milan si è unito al Newcastle United nella corsa per acquistare Dominic Calvert-Lewin dall’Everton, profilo seguito anche dalla Juventus. I rossoneri hanno puntato l’attaccante inglese, classe 1997, che il prossimo giugno potrà essere acquistato a parametro zero. E la Juventus? La risposta l’ha data l’insider di mercato, Ekrem Konur, che mette sul tavolo un gran nome: Benjamin Šeško, classe 2003, attaccante sloveno del RB Lipsia e della nazionale slovena, già avversario, con tanto di gol, della Juventus in Champions League. Prospetto dal presente e futuro garantito i cui costi, però, non sembrano poter essere alla portata della società bianconera. Almeno al momento.

A meno che non parta Dusan Vlahovic al ‘giusto’ prezzo.