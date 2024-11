Sedotto dal Milan, lo prende la Juve: Motta ha detto sì

Sedotto dal Milan, adesso, però, la Juventus potrebbe avere la meglio nell’operazione. Motta avrebbe già dato il suo benestare.

Come riportato da ‘Calciomercato.com’, la Juventus si prepara a intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare il reparto difensivo, e l’allenatore Thiago Motta sembra avere le idee chiare. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il tecnico avrebbe suggerito un profilo che conosce molto bene: Jhon Lucumí, difensore colombiano attualmente in forza al Bologna.

Lucumí, 25 anni, ha dimostrato di essere uno dei centrali più solidi della Serie A. Forte fisicamente, preciso in marcatura e abile nell’impostare il gioco dalla difesa, il giocatore ha attirato l’interesse dei bianconeri per la sua capacità di adattarsi a diverse situazioni tattiche. Inoltre, la sua conoscenza del campionato italiano lo rende un’opzione particolarmente interessante per Thiago Motta, che lo ha già allenato a Bologna.

Lucumí per la difesa: il colpo che piace a Motta

La Juventus avrebbe in programma i primi sondaggi già nei prossimi giorni per valutare la disponibilità del Bologna a cedere il giocatore a stagione in corso. Tuttavia, non sarà semplice convincere i rossoblù, che considerano Lucumí una pedina fondamentale nella corsa alla salvezza.

In estate, il responsabile dell’area tecnica del Bologna, Giovanni Sartori, aveva fissato il prezzo del colombiano intorno ai 15 milioni di euro, cifra comunicata al Milan quando i rossoneri avevano preso informazioni prima di virare su Strahinja Pavlovic. La valutazione potrebbe però aumentare, considerando l’importanza di Lucumí nel progetto di Thiago Motta.

Per la Juventus, l’acquisto di Lucumí rappresenterebbe un investimento mirato per colmare le lacune difensive e garantire maggiore solidità in vista della seconda parte di stagione. Il club bianconero è intenzionato a muoversi con cautela, evitando spese eccessive, ma non esclude di dover competere con altre squadre interessate al colombiano. Resta da capire se la Juventus riuscirà a trovare un accordo con il Bologna o se Sartori deciderà di blindare il suo difensore almeno fino a giugno. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se questa pista potrà concretizzarsi.