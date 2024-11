Accordo con il difensore: la Juve intavola lo scambio

Accordo con il difensore. Il mercato invernale della Juventus ruoterà attorno al nome di colui che sostituirà Gleison Bremer al centro della difesa.

La Juventus che non vince molto, ma che non perde mai. La Juventus che ha perduto per il resto della stagione Gleison Bremer e Juan Cabal ma la cui difesa riesce quasi sempre a chiudere la porta agli avversari.

Thiago Motta e le apparenti mille contraddizioni di una squadra che sta sperimentando sulla propria pelle tutte le difficoltà, e le avversità, di una stagione. In campionato ed in Champions League la Juventus prosegue la sua marcia fatta di tanti piccoli passi ma di ancora pochi salti decisivi. Tra coloro che son fuori, e lo saranno ancora per un po’, per non citare più i soliti noti persi per l’intera stagione, i nomi importanti che non sono a disposizione di Thiago Motta hanno ormai raggiunto una quota importante. Passano le settimane alla Continassa e proseguono le gare giocate ‘senza infamia e senza lode’.

Accordo con il difensore: Cristiano Giuntoli ce l’ha fatta

Una Juventus che sembra ‘galleggiare’ in attesa di approdare su una spiaggia sicura. Si attende il mercato di gennaio per provare a ridare un’identità credibile alla formazione bianconera. Al momento tutto sembra in balia degli eventi Quasi sempre negativi.

E la Juventus che continua a non incassare reti darà avviò alla sessione invernale di mercato partendo proprio dall’acquisto di un difensore. La conferma arriva da footmercato.net che ha annunciato come il difensore del PSG, Milan Skriniar, abbia dato il suo consenso al ritorno in Italia ed al passaggio alla Juventus. L’operazione che potrebbe portare il 29enne centrale slovacco a Torino, sponda Juventus, non è comunque facile poiché il club francese non lo lascerà partire se non dietro un ‘lauto’ compenso. Per favorire una positiva conclusione della trattativa Cristiano Giuntoli potrebbe anche inserire una contropartita tecnica. Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento del PSG per Nicolò Fagioli. Staremo a vedere.