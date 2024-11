Attaccante KO dopo Milan-Juve: UFFICIALE il mese di stop

Attaccante ko dopo Milan-Juve: ufficiale, il comunicato del club svela anche quelli che sono i tempi di recupero

Subito dopo Milan-Juventus ha deciso di intervenire, in sintonia con lo staff medico, in maniera chirurgica per cercare di risolvere il problema. State sereni, se vi è venuto un colpo dopo poche righe e giusto dire che non si tratta in questo caso di un giocatore della Juventus. Anche perché di attaccanti, in questo momento, Thiago Motta non ne ha proprio a disposizione.

Parliamo quindi di un attaccante del Milan, Jovic, che per risolvere il problema della pubalgia, così come svelato nella nota apparsa sul sito ufficiale dei rossoneri, si è sottoposto ad un’operazione. E andiamo a leggere insieme, quindi, si cosa si tratta e quali sono i tempi di recupero.

Attaccante ko dopo Milan-Juve: si è operato Jovic

“Questa mattina a Belgrado Luka Jović, accompagnato da un membro dello staff medico del Milan, è stato sottoposto a intervento chirurgico di rinforzo del canale inguinale sinistro. L’operazione, effettuata dal dott. Zarko Vuckovic per risolvere il problema di pubalgia, è perfettamente riuscita. Jović si fermerà a Belgrado per otto giorni di convalescenza prima di far rientro a Milanello dove inizierà il programma riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica. La stima dei tempi di recupero è di quattro settimane”.

Questa la nota del Milan che poco fa ha ufficializzato la questione. Jovic, quindi, ne avrà per almeno un mese anche se siamo convinti, vista la delicatezza della zona toccata e visto quello che è il rischio, con il freddo di quei giorni, di una ricaduta, che nessuno si prenderà il rischio di accelerare i tempi del recupero e solamente quando il giocatore si sentirà pronto a scendere in campo verrà rischiato da Fonseca. Da parte di tutta la redazione di Juvelive.it, i migliori auguri per un pronto recupero.