Consegnano Osimhen alla Juventus: domino da 85 milioni

Consegnano Osimhen alla Juventus. Il mercato che verrà, o che potrebbe venire, dei bianconeri si accende attorno ad una nuova-vecchia ipotesi.

Nei giorni del ritorno delle competizioni europee non possono certo mancare le voci riguardanti possibili trattative da avviare, e magari concludere, entro la prossima finestra invernale di mercato.

Sarà probabilmente per via del fatto che in queste ultime settimane i difensori sembrano essere diventati gli ‘osservati speciali’ dei più blasonati club europei che gli attaccanti si sono risentiti non poco. Ed in un attimo eccoli riconquistare le prime pagine di giornali e siti specializzati. Ora, come sempre avvenuto nel calciomercato, coloro che sanno fare gol hanno la precedenza su coloro che i gol cercano di evitarli. Come sempre avviene basta soltanto una voce per scatenare un ‘effetto domino’ in grado di piazzare, in un solo istante, più d’uno dei grandi bomber in circolazione. L’ultimo esempio concreto, in ordine cronologico, lo fornisce Record Portogallo dandoci le ultime novità riguardo Viktor Einar Gyökeres, classe 1998, attaccante dello Sporting Lisbona e della nazionale svedese.

Consegnano Osimhen alla Juventus: il Chelsea parla svedese

Partendo dalla possibile cessione di Viktor Einar Gyökeres si scatenerebbe un effetto a cascata che potrebbe interessare, e coinvolgere direttamente, la stessa Juventus.

La fonte portoghese parla esplicitamente dell’interesse del Chelsea per l’attaccante dello Sporting Lisbona. Il club londinese, guidato dall’ex Juve, Enzo Maresca: “è pronto a spendere 85 milioni di euro a gennaio“. Viktor Einar Gyökeres rimarrebbe poi in prestito allo Sporting Lisbona fino a giugno. Nel caso in cui i Blues orientassero attenzioni e denari sul quasi 27enne svedese ecco che lascerebbero libera la pista che porta a Victor Osimhen. Per l’ex attaccante del Napoli, ora in prestito al Galatasaray ma ancora di proprietà del club di Aurelio De Laurentiis, l’ipotesi Juventus è tutt’altro che tramontata anche se di difficile realizzazione. Immaginare seduti allo stesso tavolo il numero uno partenopeo e Cristiano Giuntoli che parlano di Victor Osimhen come concreto obiettivo di mercato della Juventus occorre un notevole sforzo di fantasia. Un affare modello Higuain è, al momento, inimmaginabile. Sono cambiati i tempi, è cambiata la Juventus.

Ma le vie del mercato sono infinite.