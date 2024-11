Giuntoli glielo ha già detto, svuota l’armadietto e lascia la Juve

Cristiano Giuntoli glielo ha già detto: è agli ultimi mesi in bianconero. Svuoterà l’armadietto e andrà via dalla Juve, tifosi disperati

Più passano le settimane più si avvicina un grande addio in casa Juventus. Cristiano Giuntoli sta progettando le prossime mosse di mercato e sembra che non ci siano i presupposti per proseguire insieme. Tanto che la società si sta già attivando per trovare il sostituto che sarebbe anche stato individuato.

Il nome proviene direttamente da una scelta precisa di Thiago Motta che non sembra avere più dubbi su come procedere. Al momento sono diverse le necessità in casa bianconera, c’è urgenza di intervenire in difesa e in attacco per sopperire ai diversi infortuni e alla rosa improvvisamente corta. Tra errori sfortuna ed errori di valutazione fatti la scorsa estate (non prendere un vice Vlahovic oltre Milik, già fermo ai box e con uno storico indicativo sugli infortuni).

Lascia la Juve, è già stato avvisato: la situazione

Proprio sul reparto avanzato, che in queste partite vede addirittura diversi giocatori provati nel ruolo di falso attaccante, si stanno facendo attente valutazioni su chi prendere a partire da gennaio. Il nome che ha fatto Thiago Motta la dice lunga sulle ambizioni dell’ex tecnico del Bologna. Lo vuole riavere con sé a tutti i costi.

L’italo-brasiliano ha indicato alla dirigenza il nome di Joshua Zirkzee. L’olandese sta trovando diverse difficoltà al Manchester United e tornerebbe di corsa in serie A e dall’allenatore che più lo ha valorizzato in carriera. La richiesta di Thiago Motta è ferma e decisa, ed è stata confermata da alcuni insider di mercato. La Juve, saputa la volontà del proprio tecnico, ha già avviato i contatti con il suo agente. Resta da capire se l’affare andrà in porto subito o per la prossima estate.

Anche perché rischia di essere legato a doppio filo al futuro di Dusan Vlahovic. Il serbo, infatti, non ha ancora rinnovato. L’attuale contratto scade nel 2026 e un nuovo accordo non si è trovato. C’è troppa distanza tra domanda e offerta, e non aiutano le difficoltà palesate dall’attaccante, con tanto di polemica a distanza con Thiago Motta. Per lui sarà addio. C’è solo da pianificare il quando. Più probabile che accada la prossima estate, considerando la volontà di tutti. Giuntoli lo ha comunicato all’agente del serbo! Zirkzee arriva, Vlahovic lascia: verosimilmente da giugno e non da gennaio.