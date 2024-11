Il Napoli dopo la Juventus: offerta bruciante e nuova svolta

Calciomercato Juventus, dopo i bianconeri è stato offerto al Napoli. Il casting di Giuntoli per il difensore continua

Un difensore, magari due. E magari in prestito, per arrivare alla fine della stagione e poi riavere a disposizione sia Bremer che Cabal. Il calciomercato si avvicina e la Juventus sta cercando in tutti i modi di andare a prendere qualche elemento dietro. Ne ha assoluta necessità Thiago Motta che, forse, sarebbe contento anche se arrivasse un centravanti.

Nel pomeriggio di oggi vi abbiamo raccontato di Lucumi: il difensore del Bologna costa 20 milioni di euro e difficilmente lascerà gli emiliani nella finestra invernale del calciomercato. Anche perché da quelle parti, intanto, non hanno nessuna intenzione di cederlo in prestito. E Giuntoli, dal proprio canto, non ha nessuna intenzione di investire un sacco di soldi per un elemento che dovrebbe essere titolare solamente sei mesi. Diciamo, quindi, che si aspetta l’occasione giusta.

Calciomercato Juventus, anche il Napoli su Ortiz

Secondo quanto raccolto in questo caso da AreaNapoli, gli agenti del difensore brasiliano Leo Ortiz, che ha anche il passaporto italiano, sono convinti che il proprio assistito sia in grado di alzare il livello e quindi di arrivare in Serie A.

“Il calciatore classe 1996 – si legge sul sito citato prima – sarebbe stato offerto al club partenopeo come potenziale rinforzo per il reparto arretrato per il mese di gennaio. Gli scout del Napoli, capeggiati da Maurizio Micheli, ne conoscono il profilo da anni, dall’epoca in cui Cristiano Giuntoli era il direttore sportivo della società di Aurelio De Laurentiis. Non è un caso che i rappresentanti di Ortiz l’abbiano offerto proprio ai campani e ai bianconeri”. Insomma, gli agenti del calciatore si stanno muovendo per portarlo in Italia già nel prossimo mese di gennaio ed è questa una delle possibili occasioni che potrebbero convincere Giuntoli ad arrivare in fondo alla questione.