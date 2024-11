Pazzesco Vlahovic, la rivale italiana piomba sul serbo

Dusan Vlahovic lascia la Juventus: il bomber serbo resta in Serie A, su di lui piomba un’altra big

Se gioca e non segna viene criticato, anche asparamente, quasi come se tutto fosse dovuto. Se non gioca, e la squadra non va in gol, viene rimpianto, anche amaramente. Il duro destino di Dusan Vlahovic bomber che alla Juventus difficilmente riuscirà a mettere tutti d’accordo.

Di certo c’è che il classe 2000 è uno dei centravanti più forti in attività. E pazienza se dalle parti di Torino non la pensino così, soprattutto quando il numero 9 resta a bocca asciutta. In questo campionato, peraltro, è capitato davvero poco: sei gol in 12 giornate per una media di una rete ogni due gare per l’attacante serbo, un bottino decisamente discreto considerato come l’attacco non sia certo il fiore all’occhiello della Juventus.

Eppure basta un gol sbagliato o comunque un’occasione sprecata che piovono critiche. Una situazione di cui forse lo stesso attaccante è stufo, tanto da lanciare una vera e propria frecciata all’indirizzo di Thiago Motta dal ritiro della Serbia settimana scorsa. Di fatto ha chiesto meno compiti difensivi per arrivare più lucido e cinico sotto porta.

Juve, addio Vlahovic: ecco dove potrebbe giocare la prossima stagione

Su Vlahovic, però, pesa anche la questione del contratto da rinnovare. Un vero e proprio rebus che al momento non conosce risoluzione, anzi. Il suo accordo è in scadenza nel giugno del 2026 e già da diversi mesi le trattative vanno avanti senza alcun tipo di successo.

Vlahovic di fatto non vuole rinunciare ai suoi emolumenti – al momento 12 milioni di euro l’anno – o comunque adoperare un piccolo taglio mentre la dirigenza bianconera non vuole scollinare gli 8 milioni l’anno. Distanze che sembrano lunghe quanto l’Autostrada del Sole tanto che al momento è sempre più probabile una sua cessione a fine stagione, ad un anno dalla scadenza, un po’ come accaduto con Chiesa la scorsa estate.

Ed in Serie A c’è il Milan pronto a fiondarsi sul bomber serbo. I rossoneri, a fine stagione, saluteranno senza troppi rimpianti Luka Jovic ma anche Tammy Abraham sembra destinato a fare le valigie. In questo contesto, con il solo Morata intoccabile, l’altro attaccante in rossonero potrebbe essere proprio Dusan, per cui il Milan ha pronti 45 milioni di euro.

Non sarebbe certo il primo affare sull’asse Milano-Torino ma resta da capire se la Juve vorrà rinforzare una diretta rivale oppure preferirà cedere il centravanti serbo all’estero.