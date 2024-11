Salta la testa di Giuntoli: “150 milioni buttati”

Cosa sta succedendo tra la Juventus e Cristiano Giuntoli? Club e DS sarebbero arrivati alla resa dei conti: si decide tutto nei prossimi mesi.

La Juventus ormai sembra attendere solo gennaio per capire se quali rinforzi puntare. Il rendimento dei bianconeri è tutto sommato positivo, soprattutto se si pensa che in estate è iniziato un nuovo ciclo e che sono cambiati tanti giocatori, ma alla rosa di mister Thiago Motta serve ancora qualcosa e il DS Cristiano Giuntoli appare pronto ad accontentarlo.

La promessa è già stata fatta: con la riapertura del calciomercato la Juve tornerà a fare acquisti e lo farà principalmente in difesa. Uno o due volti nuovi sono dunque a attesi alla Continassa nelle prossime settimana ed attenzione anche ad un possibile terzo colpo. Se due innesti saranno per il reparto arretrato, il terzo dovrebbe invece essere un attaccante in più.

Prima di studiare la strategia migliore per muoversi sul mercato, la Juve deve però aggiustare alcune cose. Soprattutto per quanto riguarda le spese. Ora il nome finito sul banco degli imputati è proprio quello di Giuntoli che rischia di pagare a caro prezzo, quasi 150 milioni di euro, alcuni scelte etichettate come sbagliate a questo punto della stagione.

Juventus, Giuntoli a rischio: l’annuncio spiazza tutti

Se gli acquisti fatti e i soldi spesi hanno davvero portato qualcosa al club, solo a fine stagione lo si potrà dire con maggiore certezza. Ad oggi la sensazione che aleggia intorno alla Juventus è che si poteva fare certamente qualcosa in più. A rincarare la dose ci ha pensato il giornalista Antonello Angelini che, durante le trasmissioni su YouTube di Calciomercato.it, non si è risparmiato e ha anche fatto i nomi dei calciatori che stanno soffrendo di più il trasferimento alla Juventus.

Il calciatore che più ha deluso è certamente Douglas Luiz, arrivato dall’Aston Villa per 50 milioni di euro che fin qui si è dovuto accontentare principalmente di alcuni spezzoni di gara. Lui è sicuramente il colpo sbagliato di più da Giuntoli, almeno fino a questo momento. Subito dopo le perplessità sono ricadute su Teun Koopmeiners, una telenovela per la Juventus quest’estate che alla fine si è conclusa con l’uscita di altri 50 milioni dalle casse bianconere.

L’ultimo nome di questo trio di nuovi acquisti deludenti da parte della Juve è quello di Nico Gonzalez, forse il meno fortunato visto che si è anche fatto male e che non rientrerà prima di dicembre. Insomma, quando spendi così tanto i risultati devono arrivare subito ed è per questo che, in caso di fallimento, il primo profilo che potrebbe saltare è proprio quello di Giuntoli.