Cessione Douglas Luiz: la Juve scrive la parola fine

Cessione Douglas Luiz. La vicenda legata al brasiliano si arricchisce ogni giorno di nuovi particolari. Ora è stata pronunciata la sentenza definitiva.

Il sorteggio di Champions League le ha messe di fronte dopo che si erano ‘incontrate’ durante la sessione estiva di mercato. E mentre il campo le pone, l’una di fronte all’altra, il mercato le richiama. L’oggetto della discussione è sempre il medesimo.

Quanto il calcio sia difficilmente ‘giudicabile’ a priori lo dimostra la vicenda Douglas Luiz. Un’operazione di mercato da parte delle Juventus, e di Cristiano Giuntoli, che ha ricevuto pressoché unanime consenso in estate. Operazione da circa 50 milioni di euro tra cash e contropartite tecniche, Samuel Iling Junior ed Enzo Barrenechea. Ad oggi si può dire che entrambe le società non siano granché soddisfatte della trattativa portata a termine. L’Aston Villa ha subito spedito in prestito i due giovani provenienti da Torino mentre la Juventus, e Thiago Motta, sono ancora in attesa di godersi il ‘vero’ Douglas Luiz e non la sua fotocopia sbiadita.

Cessione Douglas Luiz: Thiago Motta ha deciso

Sul conto del centrocampista brasiliano corrono le voci più disparate e le ultime dichiarazioni del direttore sportivo dell’Aston Villa, Monchi, hanno aperto un possibile squarcio di mercato in vista della sessione di gennaio.

“Io riprenderei sempre Douglas, in qualsiasi club. È di prima classe“. Un semplice, e dovuto, attestato di stima oppur l’inizio di una possibile, clamorosa trattativa che riporterebbe in Premier League il brasiliano dopo soltanto sei mesi dal suo arrivo in Italia? Thiago Motta non perde occasione per elogiare Douglas Luiz al quale un nuovo infortunio impedirà di affrontare la sua ex squadra. Il tecnico italo brasiliano non intende lasciar partire uno degli acquisti più importanti della sua Juventus. L’ultima conferma arriva da tbrfootball.com, che scrive come da fonte vicina alla società bianconera non vi sia stata alcuna conferma di un colloquio tra Cristiano Giuntoli e l’entourage del brasiliano riguardo un suo possibile ritorno in Premier. Tiago Motta attende il suo pieno recupero fisico per consegnargli le chiavi del centrocampo bianconero. Definitivamente.

Le stesse chiavi per le quali è stato acquistato.