Del Piero presidente: il ‘Pinturicchio’ fa chiarezza

Del Piero presidente. La notizia è iniziata a circolare qualche giorno fa. Inevitabili i commenti. Compreso quello del diretto interessato.

Nell’Italia pallonara vi sono figure che si stagliano più in alto di altre, quasi ‘smarcandosi’ anche da una maglia che hanno indossato per uno o due decenni. Figure che, anche se non amate proprio da tutti, sono rispettate da tanti.

Alessandro Del Piero è storia vivente della Juventus. Una storia che ogni tifoso bianconero vorrebbe rivedere riscritta sotto altre forme, ma sempre contrassegnate da strisce bianche e nere. Ogni sua apparizione all’Allianz Stadium è accompagnata da ‘nostalgiche’ ovazioni. “Alessandro Del Piero presidente della Juventus”, invocano i tifosi. In tanti vorrebbero vedere una Juventus colorata di ‘juventinità’ e chi meglio di colui che detiene quasi tutti i record della storia della Juventus.

E presidente l’ex capitano bianconero potrebbe diventarlo davvero. Ma non della Juventus.

Del Piero presidente: l’ex capitano ha parlato

Tutto è accaduto quasi in contemporanea con il suo 50esimo compleanno. Ad Alessandro Del Piero gli auguri sono arrivati da tutto il mondo. Auguri accompagnati anche da una strana ‘voce’.

Una voce insistente, ed affascinante, che lo vorrebbe come prossimo candidato alla Figc. Ipotesi che ha scatenato le ovvie reazioni, e relativi commenti, da parte di numerosi addetti ai lavori. Ma cosa ne pensa il diretto interessato? La risposta di Alessandro Del Piero è arrivata. Forte e chiara. “Io presidente Figc? Non dico che è no, ma nessuno mi ha candidato e una iniziativa simile andrebbe affrontata con spirito di squadra“, questa la dichiarazione dell’ex numero dieci della Juventus riportata da gazzetta.it. Non un no, ma certo un doveroso chiarimento a tal proposito poiché per una candidatura seria alla guida della Federazione è necessario il forte supporto, e la presenza, di una ‘squadra’. Perché come sottolinea Alessandro Del Piero: “un uomo o una donna non cambiano da soli la realtà“.

Nemmeno ‘Pinturicchio’.