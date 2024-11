È tutto vero: via dalla Juventus dopo 6 mesi, Giuntoli ha perso

Il giocatore può lasciare la Juventus dopo appena sei mesi dal suo arrivo: tutto vero, Giuntoli perde la sua scommessa

Quest’estate la Juventus ha dato il via ad una grande rivoluzione, cambiando guida tecnica ed investendo molto sul mercato per trasformare la propria rosa.

I bianconeri hanno speso un’ingente quantità di denaro per alzare la qualità della propria rosa, ma per ora dei nuovi acquisti in pochi stanno riuscendo a fare la differenza. Koopmeiners, arrivato dall’Atalanta per un totale di 60 milioni di euro, si sta dimostrando incostante a livello di rendimento e ancora non integrato nel gioco bianconero, Nico Gonzales è out per infortunio da tempo e Juan Cabal che pure aveva avuto spazio ad inizio stagione, si è rotto il crociato chiudendo anzitempo il suo anno in bianconero.

Tra le note liete figurano invece Francisco Conçeicao, imprendibile sulla fascia destra, Thuram che ha iniziato ad alzare i giri del motore nelle ultime settimane e Di Gregorio che si è messo in luce con un paio di interventi importanti. Chi sta davvero deludendo, però, dei nuovi arrivati è Douglas Luiz che oltre ad avere un avvio stentato con tanti errori in fase di impostazione e non che sono costati carissimo – vedasi i due rigori concessi contro Lipsia e Cagliari – si è anche infortunato ed il suo rientro è ancora un incognita.

I tifosi hanno mostrato insofferenza verso il brasiliano ex Aston Villa ed anche la stessa Juventus sta iniziando ad aver dubbi su di lui tanto che secondo quanto riportato da Giovanni Albanese potrebbe esserci anche una clamorosa cessione nella prossima sessione invernale di mercato.

Juventus, flop Douglas Luiz: il brasiliano via dopo 6 mesi

Per portare Douglas Luiz a Torino, la Juventus ha speso un totale di 30 milioni di euro, inserendo nell’affare i cartellini di lling-Junior e Barrenechea, ma al momento l’affare non si è rivelato positivo per i bianconeri. Il centrocampista brasiliano è sembrato quasi sempre inadatto all’idea di calcio di Thiago Motta, commettendo molti errori ed alla fine si è anche infortunato, privando il tecnico italo-brasiliano di un altro elemento in una rosa già falcidiata da tanti infortuni che stanno complicando la stagione.

Lo scarso rendimento avuto da Douglas Luiz non è andato giù ai tifosi che si aspettavano molto di più vista la cifra spesa per portarlo a Torino, così come la stessa Juventus. Per questo motivo, secondo quanto riferito dal giornalista Giovanni Albanese tramite il suo profilo X, anche il brasiliano potrebbe lasciare Torino a gennaio a fronte di un’offerta congrua.

Fin qui, Douglas Luiz è il vero flop del mercato estivo bianconero e risulta una scommessa persa di Giuntoli che aveva puntato molto su di lui, soprattutto dopo la grande stagione fatta all’Aston Villa, riuscitosi a qualificare per la Champions League. Il giocatore, però, sembra aver sofferto non poco il cambio di campionato e di gioco e per questa ragione la Juventus sta valutando un suo addio dopo appena sei mesi.

Bisognerà però capire come sarà la situazione nella rosa bianconera, considerati i tanti infortuni che si sono abbattuti come una scure sulla squadra di Thiago Motta. Qualora a gennaio la Juventus dovesse essere ancora in emergenza, appare difficile pensare ad un addio di un giocatore pensato per fargli fare il titolare. La situazione è dunque in continuo divenire, ma l’unica cosa certa è che dopo pochi mesi Douglas Luiz è già sul mercato, segno di come fino ad oggi si sia trattato di un acquisto sbagliato.