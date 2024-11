La Juve non perde tempo: colpo in casa Roma già a gennaio

La Juve non perde tempo ed è già pronta a fare un nuovo acquisto per gennaio: Cristiano Giuntoli medita di comprare il colpo dalla Roma

Occhi in casa Roma per la Juventus che medita di fare il colpo già a partire da gennaio. Cristiano Giuntoli non perde tempo e ha messo nel mirino il talento giallorosso. La Juve continua a sondare il terreno per i possibili nuovi acquisti. I principali obiettivi riguardano la difesa (in primis) e l’attacco, dove vanno trovati i sostituti dei lungodegenti Bremer, Cabal e il vice-Vlahovic.

Sono diversi i profili che si stanno valutando. La società avrebbe promesso a Thiago Motta rinforzi già pronti e arruolabili dal 2 gennaio, ovvero da quando si apriranno le trattative. Il mese di dicembre sarà decisivo per non farsi trovare impreparati e arrivare alla fatidica data con qualcosa di già concreto in mano, solo da ufficializzare. Intanto, però, si continua a guardare in casa Roma per un nuovo talento.

Giuntoli compra dalla Roma! Nuovo colpo Juve a gennaio

Non solo queste operazioni maggiori che dovranno portare subito benefici alla rosa affidata a Thiago Motta. Ma si guarda anche ad innesti per il futuro, si lavora sul domani della Juve. Ci riferiamo dunque ad acquisti che possono andare a rinforzare, per ora, la Juve Next Gen, la seconda squadra che milita nel girone C di serie C e sta attraversando una stagione complicata in piena zona retrocessione con un avvicendamento in panchina già avvenuto (da Montero a Brambilla).

Secondo quanto riportato da Tuttosport si guarda con interesse al giovane portiere Renato Marin. Il classe 2006 sta venendo sempre più aggregato in pianta stabile alla prima squadra dove fa da terzo portiere. Si tratta di un grande prospetto che con il passaggio alla Juve potrebbe ulteriormente crescere proprio grazie alla presenza dell’Under 23 nel campionato di C. Brasiliano di nascita ma in possesso del doppio passaporto, è uno degli estremi difensori più promettenti sulla piazza. Inoltre il giocatore a giugno sarà libero da vincoli, in quanto il suo contratto con la Roma è in scadenza a fine stagione.

L’ostacolo principale però è la folta concorrenza visto che sull’estremo difensore ci sono diversi top club europei come l’Inter, il Marsiglia, il Liverpool. Mentre la Roma prova a tenerselo stretto, ragionando su un eventuale prolungamento ma al momento è tutto fermo. Ecco perché i bianconeri potrebbero giocare d’anticipo e chiudere l’operazione già a gennaio, riconoscendo una piccola somma ai capitolini per aggiudicarselo sin da subito.