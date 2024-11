La Juve sulla stella dell’U21: il campioncino italiano arriva in bianconero

La Juventus ha messo nel mirino un talento dell’Under 21 che sta vivendo la stagione della consacrazione. La strategia bianconera.

A gennaio elementi affermati, capaci fin da subito di garantire contributi concreti alla causa bianconera. In estate invece (oltre ad un possibile erede di Dusan Vlahovic) giovani talenti in rampa di lancio, acquistabili a prezzi sostenibili. Ha le idee chiare il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in vista delle prossime sessioni di mercato.

Ad inizio anno giungeranno a Torino i sostituti di Gleison Bremer e Juan Cabal, per i quali la stagione può essere considerata conclusa. Tanti i profili vagliati dal dirigente, il cui preferito risponde al nome di Milan Skriniar poco soddisfatto dello spazio finora ricevuto al Paris Saint Germain. Lo slovacco ha fatto sapere di gradire il trasferimento alla corte di Motta tuttavia l’ingaggio percepito da 9 milioni è fuori dai parametri della Vecchia Signora: per chiudere l’affare sarà quindi necessario convincere il PSG a pagare una quota sostanziosa dello stipendio.

Nel mirino c’è anche Nicolas Tagliafico legato fino al 30 giugno 2025 al Lione, obbligato a vendere per evitare la retrocessione in Ligue 2 (oltre 500 milioni di debiti). Possibile che Giuntoli prenda pure un centravanti: tutto dipenderà da Arek Milik, ancora ai box a causa del grave infortunio rimediato ad inizio giugno. Il polacco dovrebbe rientrare a dicembre: se riuscirà a rispettare la tabella di marcia, il ruolo di vice-Vlahovic sarà suo. In caso contrario, il club avvierà le pratiche del divorzio regalando a Motta un altro attaccante.

Mercato Juventus, nel mirino c’è la stella dell’Under 21: Giuntoli all’assalto

Il taccuino di Giuntoli comprende inoltre uno dei talenti più brillanti del calcio italiano: parliamo di Cristian Volpato del Sassuolo. Il 21enne, dopo qualche settimana di apprendistato necessario per apprendere i dettami tattici di Fabio Grosso, ha cominciato a scalare le gerarchie al punto da diventare un punto di riferimento per i neroverdi: 9 le presenze fin qui totalizzate di cui 7 in Serie B e 2 in Coppa Italia, “condite” da 2 reti ed altrettanti assist. Un buon bottino, ulteriormente impreziosito dalle numerose prove positive da lui offerte in campo.

Un elemento mancino di qualità (stabilmente nel giro della Nazionale Under 21) molto apprezzato da Giuntoli che, a stretto giro di posta, proverà a farsi avanti al fine di gettare le basi della trattativa così da piazzarsi in pole position. Motta, intanto, ha dato il suo via libera. La palla, ora, passa al Sassuolo. L’interesse bianconero nei confronti di Volpato è concreto.