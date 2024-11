Vuole solo la Juve, la decisione è presa: il bomber arriva a gennaio

Il bomber vuole la Juve a tutti i costi: svolta improvvisa in casa bianconera, possibile colpo di mercato a gennaio

Una Juve spuntata e con le rotazioni ridotte al minimo in difesa. La situazione attuale alla Continassa è tutt’altro che piacevole per Thiago Motta costretto quasi a dare un colpo al cerchio ed uno alla botte. Una situazione decisamente complessa che sta naturalmente inficiando anche sui risultati che la squadra sta ottenendo in queste settimane.

Certo, è ad appena quattro lunghezze dal Napoli capolista e può vantare la miglior difesa del campionato ma diversi punti persi per strada sono stati legati proprio ad una continua emergenza per quanto riguarda l’organico, ormai atavica. E così Motta, costretto a fare di necessità virtù, prepara la gara di Champions League contro l’Aston Villa per poi rituffarsi nel campionato.

Sperando, ovviamente, che nel frattempo non vi siano altri infortuni da fronteggiare, considerato come la situazione sia già complessa così. Inevitabile pensare al mercato come unico rimedio per poter raddrizzare la situazione, con il mese di gennaio che in questo frangente diventerà quindi fondamentale anche in otticia del prosieguo della stagione.

Juve, ecco il bomber: vuole il bianconero a tutti i costi

Dusan Vlahovic, sebbene sia criticato un giorno sì e l’altro pure, per il gioco della Juve è praticamente fondamentale: lo si è capito a San Siro quando i bianconeri si sono presentati senza centravanti contro il Milan per necessità. Il serbo crea profondità e dà peso all’attacco della Juve, oltre che a far gol come dimostrano le sei realizzazioni in 12 gare.

E la sua assenza ha creato un problema di non poco conto all’allenatore, considerato come anche Milik sia indisponibile perché infortunato. Senza centravanti, di fatto, difficilmente in Italia si può andar lontano. Il tecnico ne è cosciente, da qui la decisione di provare ad aquitare anche un profilo offensivo nel prossimo mese di gennaio.

Motta ha un debole per un altro tipo di centravanti e non è certo un mistero: avrebbe voluto a Torino quasi ad ogni costo Zirkzee, ideale per il suo gioco e sarebbe pronto a sfruttare il momento di difficoltà dell’olandese in Premier League. In panchina anche con la nuova gestione Amorim con l’ex Bologna subentrato solo nei 22′ finali di gioco. A Zirkzee non dispiacerebbe tornare in Italia e lavorare con il suo ex allenatore con lo United che poterbbe cederlo anche in prestito.

L’Aston Villa – peraltro avversaria proprio della Juve in Champions – ha nostrato interesse per il calciatore la i Red Devils preferirebbero cederlo all’estero e non in Premier.