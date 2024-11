Zirkzee alla Juventus: doppio affare ma niente scambio

Zirkzee alla Juventus. Sembra che stia sempre più prendendo forma la trattativa che potrebbe riportare il talento olandese agli ordini di Thiago Motta.

La stagione della Juventus sta proseguendo tra campionato e Champions League ma mai come in questa stagione, in questo preciso periodo dell’anno, si è tanto atteso l’inizio della sessione invernale di mercato.

Qualcosa bolle nella pentola bianconera. Cristiano Giuntoli vuole operare attivamente anche nella finestra di mercato di gennaio. Gli ultimi eventi in casa Juventus, per lo più negativi, quasi impongono un intervento ‘consistente’. Quanto consistente lo si saprà soltanto il 2 febbraio 2025 quando si chiuderanno le porte della prossima sessione invernale. Il mercato bianconero dovrà porre rimedio a diverse problematiche. E se in ambito Juventus è sempre viva la questione del difensore che dovrà sostituire Gleison Bremer, anche il reparto offensivo potrebbe presentare la novità più attesa da Thiago Motta: Joshua Zirkzee.

Zirkzee alla Juventus: conferme anche per un’uscita

Ipotesi affascinante il ritorno di Joshua Zirkzee agli ordini di Thiago Motta dopo la straordinaria stagione passata insieme al Bologna.

Una voce che inizia a prendere sempre più forza e a trovare nuove conferme. L’ultima arriva da Antonello Angelini che, a riguardo, ha affermato che: “Occhio a Zirkzee ci stanno provando davvero“. Una trattative che, secondo Angelini, potrebbe legarsi, tra non molto, ad una cessione di Douglas Luiz. Il brasiliano sembra non essere felice a Torino e questo potrebbe favorire un suo immediato ritorno in Premier League. Al Manchester United piace il centrocampista brasiliano, ma la Juventus non vorrebbe rinunciare così presto ad un investimento complessivo da 50 milioni di euro. Pertanto si a Joshua Zirkzee, se possibile, ma senza dare in cambio al Manchester United il centrocampista brasiliano, ex Aston Villa. Almeno per il momento. Sperando che non sia Douglas Luiz a voler rinunciare così presto alla sua nuova esperienza alla Juventus, con tanto di compagna nella Juventus Women.