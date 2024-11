Arthur rifiuta tutto e mette nei guai la Juventus: decisione inaspettata

Tra la Juventus e Arthur c’è grande distanza: si sta lavorando con il trasferimento ma ci sono delle difficoltà nel trovare acquirenti.

Nessuna presenza stagionale per Arthur che ha giocato la sua ultima partita al termine dello scorso campionato. All’epoca era un giocatore della Fiorentina, fu girato in prestito dalla Juventus, e giocò circa una mezzora contro il Cagliari. Quei 34 minuti sono bastati al brasiliano per andare in goal, contro gli isolani ha segnato la sua seconda rete nello scorso campionato.

Purtroppo per gli appassionati di calcio, specialmente per quelli che si ricordano di lui ai tempi del Barcellona, venne paragonati addirittura ai più grandi che hanno vestito la maglia blaugrana, Arthur ha lasciato solo qualche ricordo. Un forte dispiacere se si pensa che l’anno scorso a bordo della viola, soprattutto grazie a mister Vincenzo Italiano, fece vedere grandi cose.

Probabilmente il calciatore visto in Catalogna non lo vedremo più ma la sensazione è che il classe 1996 può ancora dare tanto. Se in Serie A o all’estero è ancora da decidere ma l’unica cosa certa è che la società bianconera farà di tutto pur di privarsi del suo cartellino.

Calciomercato Juventus, svolta Arthur: il centrocampista ha deciso

Arthur non sembra però pronto ad accettare la prima offerta che gli verrà presentata. Tornare a giocare con continuità è un obiettivo per il brasiliano che sembra però voler scegliere con attenzione quella che sarà la sua futura squadra. A rivelare alcuni particolari retroscena sul suo addio è stato Federico Pastorello, agente, tra gli altri, anche del centrocampista juventino.

Intervenuto in esclusiva su calciomercato.it, il proprietario della P&P Sport Management ha detto che in Brasile stanno insistendo per convincere Arthur al ritorno in patria ma il regista preferirebbe trovare altre soluzioni per la sua carriera: la priorità del bianconero è rimanere in Europa. Non necessariamente in Italia anche se a qualcuno farebbe sicuramente comodo.

La pista più interessante, per quanto riguarda un’eventuale permanenza in Serie A, è quella che lo vedrebbe partire per Bologna. Lì ritroverebbe mister Italiano con il quale ha stretto un grande rapporto. La Juve vorrebbe fare cassa, soprattutto perché è costato 80 milioni e manca poco più di anno alla scadenza, ma la sensazione è che anche un prestito andrebbe bene. L’obiettivo minimo è cedere il suo cartellino così da alleggerire il monte ingaggi complessivo.