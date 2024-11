Calciomercato Juventus, il nuovo difensore allo sprint: la formula vincente

Il nuovo difensore allo sprint finale. C’è la formula vincente che lo porta in bianconero: i dettagli della situazione.

La Juventus non rallenta sul mercato e punta con decisione su Antonio Silva, difensore centrale classe 2003 del Benfica e uno dei giovani più promettenti del panorama europeo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i bianconeri stanno lavorando per strutturare un’operazione che permetta di portare il talento portoghese a Torino già nella sessione invernale di calciomercato.

L’idea della Juventus sarebbe quella di chiudere l’accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato per la prossima estate. Questo approccio consentirebbe al club di aggirare eventuali limiti di budget immediato, mantenendo comunque la possibilità di assicurarsi il giovane centrale in modo definitivo.

Scelto il difensore: Antonio Silva alla Juventus

Cresciuto nel settore giovanile del Benfica, Antonio Silva si è imposto come titolare nella formazione lusitana grazie alla sua maturità tattica, grande capacità di lettura del gioco e solidità difensiva. Nonostante la giovane età, ha già attirato l’interesse di diversi top club europei, ma la Juventus sembra essere in pole position per assicurarsi le sue prestazioni.

L’eventuale arrivo di Antonio Silva si inserisce nella strategia dei bianconeri di ringiovanire il reparto arretrato, garantendo un futuro solido alla difesa. Con Bremer come pilastro, l’acquisizione del difensore portoghese sarebbe un colpo mirato sia per il presente che per il futuro.

Il Benfica, noto per valorizzare al massimo i suoi giovani talenti, non è disposto a svendere il giocatore e potrebbe chiedere una cifra importante per il riscatto definitivo. Tuttavia, la Juventus confida di trovare una soluzione che accontenti entrambe le parti, contando anche sulla volontà del calciatore di confrontarsi con un campionato competitivo come la Serie A. Con il mercato di gennaio alle porte, l’operazione per Antonio Silva potrebbe diventare uno dei temi più caldi per la Juventus, che continua a lavorare per costruire una rosa all’altezza delle ambizioni di alta classifica.