Juventus e Roma on fire: accordo confermato, è fatta

Juventus e Roma on fire. La società bianconera e quella capitolina possono festeggiare per un importante accordo raggiunto congiuntamente.

Dopo la ‘quinta’ di Champions League la Juventus di Thiago Motta si rituffa sul campionato. Il tecnico italo brasiliano è sempre più dipendente dallo staff medico ed attende, quotidianamente, gli aggiornamenti in riferimento ai numerosi giocatori fermi forzatamente ai box.

La ‘pareggite’ bianconera non sembra spaventare granché il tecnico della Juventus. Probabilmente perché un punto è sempre meglio di niente e perché, al momento, la sua squadra non è in grado di ‘produrre’ di più. In campionato, così come in Champions, le mancate vittorie hanno provocato un brusco rallentamento non ancora preoccupante ma al quale, al più presto, occorrerà porre fine per non trovarsi troppo presto fuori da tutte le competizioni. In casa Juventus si confida nella sessione invernale di mercato ma a gennaio mancano ancora diverse settimane. Nel non breve periodo la Juventus dovrà affrontare sfide importanti ed impegnative in campionato, Champions League e Supercoppa italiana.

Juventus e Roma on fire: Adidas è al loro fianco

Gennaio è ancora lontano mentre le sfide che potrebbero risultare già decisive, nelle varie competizioni in cui è impegnata la Juventus, si avvicinano.

Risultati del campo che mai come in questa stagione risultano di importanza fondamentale per la società bianconera. La proprietà ha ancora investito pesantemente sulla Juventus ma adesso tocca esclusivamente alla squadra ed allo staff tecnico ottenere risultati che possano rilanciare la formazione bianconera. Risultati positivi che rilancerebbero anche l’immagine e l’appeal della società bianconera in termini economici. A cominciare dal contratto con il nuovo Main Sponsor. Nel frattempo lo Sponsor Tecnico Adidas conferma la Juventus nel suo Dream Team anche per la stagione 2025-26.

Anche la Roma compare tra le squadre con le quali il colosso tedesco ha confermato la partnership. Juventus ed Adidas hanno sottoscritto un accordo a partire dalla stagione 2019-2020 con scadenza al termine della stagione 2026-2027. L’accordo prevede un corrispettivo fisso complessivo minimo di 408 milioni di euro, variabile in virtù dei risultati conseguiti sul campo. I risultati del campo che diventano pertanto sempre più determinanti. Anche, e soprattutto, sotto l’aspetto economico.