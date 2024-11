Juventus, il blitz ha riscritto l’affare: “Spalletti nuovo allenatore”

Juventus, i bianconeri che hanno preso Thiago Motta avevano in mente un’altra idea. La rivelazione è clamorosa

Thiago Motta ha preso il posto di Massimiliano Allegri in questa stagione e secondo molti è stata la prima scelta di Cristiano Giuntoli. L’ex Bologna è stato contattato a gennaio e il lavoro ai fianchi del direttore dell’area tecnica della Juve ha dato i suoi frutti.

La stagione per Motta è iniziata bene, almeno le prime uscite. Poi, per via di molti infortuni e anche di qualche pareggio di troppo, sono iniziate ad arrivare le critiche: servirebbe sicuramente del tempo ad un allenatore preparato ma alla prima esperienza in una grande squadra che ha un certo tipo di mentalità per mettere in pratica le proprie idee. E sappiamo benissimo che dentro un club come quello bianconero di tempo non ce n’è. E allora ecco che Carlo Alvino, giornalista campano, in un’intervista rilasciata in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli ha svelato un clamoroso retroscena.

Juventus, i bianconeri volevano Spalletti

In primis, Alvino, ha parlato della possibilità di vedere Alessandro Del Piero come nuovo presidente della Figc: “Mi piacerebbe ci fosse una figura rappresentativa che ho individuato in Roberto Baggio. Lui sì che sarebbe la figura giusta. Del Piero rappresenta quell’essere democristiano, quello che vuole accontentare tutti senza accontentare nessuno, poi ha un passato marchiato e non mi piacerebbe. Mi piacerebbe anche uno alla Paolo Maldini, o anche Fabio Cannavaro”.

Insomma, Alvino non vedrebbe bene Del Piero per una sola cosa: il suo passato in bianconero che nemmeno nomina e dice “marchiato”. Un segnale di quanto da quelle parti si soffre la Juventus, sempre, anche quando si parla di una figura che dentro il mondo bianconero non c’è da molto tempo. Poi, infine, la rivelazione sull’allenatore: “L’obiettivo della Juventus era quello di prendere Spalletti come allenatore, poi è intervenuta la federazione“. Insomma, Giuntoli voleva portare a Torino quel tecnico che a Napoli ha vinto lo scudetto. Thiago Motta quindi ancora prima scelta? Stando a queste parole non è stato proprio così.