La Juventus ha un solo nome in mente: Giuntoli ha trovato l’accordo per il colpo

Cristiano Giuntoli vuole portarlo alla Juventus a tutti i costi: accordo trovato per il colpo, c’è solo lui nella testa dei bianconeri

Continua la ricerca di un difensore per la sessione invernale di mercato da parte di Cristiano Giuntoli che deve assolutamente regalare rinforzi al reparto arretrato della Juventus, in evidente difficoltà da qualche settimana.

I gravi infortuni accorsi a Bremer e Cabal hanno privato di Thiago Motta di ben due pedine importanti nel suo scacchiere tattico ed il tecnico bianconero ha trovato non poche difficoltà nel sistemare la difesa. Gennaio è sempre più vicino e tanto l’allenatore quanto i tifosi si augurano che Giuntoli possa portare presto a Torino dei difensori di qualità che possano non far pesare troppo queste due assenze, soprattutto quella del difensore brasiliano, la cui assenza in mezzo al campo si sente eccome.

Il ds bianconero ha tanti nomi nella propria lista, ma al momento il giocatore per il quale più sta insistendo è Milan Skriniar. Il difensore slovacco ex Inter è in rottura totale con il Paris Saint-Germain, non è più titolare da tempo ed anche Luis Enrique lo ha di fatto scaricato, affermando come si aspetti qualcosa di diverso da lui se vuole tornare in campo.

Skriniar ha già aperto ad un ritorno in Italia, la soluzione Juventus lo intriga parecchio ed i bianconeri sono in forte pressing sui parigini, tanto che l’accordo per portarlo a Torino sarebbe ormai cosa fatta.

Juventus, accordo con il PSG per Skriniar: lo slovacco è sempre più vicino

La Juventus ha in mente un solo nome per gennaio ed è quello di Milan Skriniar. Il corteggiamento dei bianconeri sta andando avanti da tempo, il difensore slovacco ha voglia di tornare in Italia per essere di nuovo protagonista ed il Paris Saint-Germain non ha alcuna intenzione di trattenerlo. La volontà dei parigini e dello stesso Skriniar sono stati degli assist perfetti per Giuntoli che avrebbe trovato l’accordo con i campioni di Francia per lo sbarco a Torino del difensore.

A gennaio, la Juventus non si può permettere operazioni importanti dal punto di vista economico e per questo avrebbe proposto al PSG un prestito oneroso con metà ingaggio pagato dai parigini. In Francia, Skriniar percepisce un ingaggio monstre da 9 milioni di euro netti a stagione, troppi per le casse dei bianconeri che chiedono una mano al club di Al Khelaifi.

Considerato che Skriniar non vuole restare a Parigi e che Luis Enrique può fare a meno di lui, la formula aggrada il Paris Saint-Germain che avrebbe dato il suo assenso. Parlare di ufficialità è prematuro considerato che manca ancora un po’ a gennaio, ma Skriniar continua a grandi passi ad avvicinarsi alla Juventus e la fumata bianca appare ora più vicina che mai. Giuntoli vuole lo slovacco ad ogni costo ed è sicuro di averlo ormai in pugno.