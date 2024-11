No secco e deciso: saltato l’affare per gennaio

Clamoroso colpo di scena per il mercato bianconero. Niente affare a gennaio, è saltato tutto per la Juventus: tifosi spiazzati

Lecce e Bologna nel mirino. Nonostante l’emergenza Thiago Motta vuole spingere la sua Juventus anche in campionato, consapevole che lo Scudetto non è troppo lontano dalle mire bianconere. Dal campo al calciomercato il passo è breve ed è inevitabile che la dirigenza piemontese valuti le prossime mosse.

Già in vista della sessione invernale di calciomercato, momento ideale per portare alla corte di Thiago Motta i profili che in questo momento mancano, soprattutto per infortunio. Su tutti un difensore centrale, in grado di non far rimpiangere Bremer: non è nemmeno escluso l’arrivo di un sostituto di Cabal, altro calciatore importante per il tecnico e destinato ad un lungo stop. Ad ogni modo, le entrate, si concentreranno soprattutto sulla difesa.

In attacco, dove Vlahovic appare sempre più solo e privo di un’alternativa di spessore, si valuteranno le occasioni low cost, magari a fine mercato. Serve qualità ma anche quantità: è per questo che nel prossimo futuro Arek Milik potrebbe dire addio e lasciare spazio a nuovi innesti. Proprio riguardo alle mosse in quella zona del campo, è arrivata una doccia fredda per i tifosi bianconeri. Il grande colpo per il mese di gennaio è ufficialmente sfumato.

Doccia fredda Juve: salta tutto

La rivelazione che ha spiazzato i tifosi della Juventus è arrivata direttamente da ‘Il Corriere dello Sport’ che, nelle scorse ore, ha annunciato la strategia della dirigenza bianconera. Si parla di attacco e di uno dei candidati a vestire la maglia della Juventus nel prossimo futuro.

Jonathan David piace tanto, tantissimo a Cristiano Giuntoli che da mesi sta tallonando il 24enne di Brooklyn per convincerlo a trasferirsi a Torino. Secondo il quotidiano, però, ciò non avverrà nel mese di gennaio. Era filtrata da un pò la possibilità che David potesse effettivamente trasferirsi alla Juventus durante la prossima sessione invernale di calciomercato: una strategia chiara, per anticipare la folta concorrenza nella corsa al cartellino di David. La smentita, però, è già arrivata. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, la dirigenza juventina non valuterà l’acquisto dell’attaccante a stagione in corso.

C’è l’intenzione di puntare alla firma del bomber canadese solo in estate, a parametro zero, quando scadrà in via ufficiale il contratto con il Lille. Una strategia chiara ma rischiosa, visto che per il cartellino di David c’è da mesi la fila. Ad ogni modo la Juventus rimane in primissimo piano per il classe 2000, reduce da 20 presenze, 13 gol e 2 assist vincenti tra campionato e coppe con il Lille fino a questo momento. L’offerta per lo stipendio potrebbe aggirarsi intorno ai 5 mlioni di euro: staremo a vedere.