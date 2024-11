Torna Dybala, l’affare è assurdo: che colpo in attacco

Addio ormai deciso da parte di Paulo Dybala che presto saluterà la Roma e i suoi tifosi: ecco dove giocherà.

L’amore tra Paulo Dybala e la Roma sembra essersi ormai del tutto consumato. E pensare che in estate sembrava tutto fatto per il suo trasferimento in Arabia Saudita, invece alla fine il colpo è saltato e i tifosi della Roma hanno fatto festa grande. Chissà se, potendo assistere a quello che sarebbe successo nei mesi successivi, avrebbero reagito alla notizia alla stessa maniera. Forse a questo punto la separazione non era poi così sbagliata.

Oggi tra il fantasista argentino e la società giallorossa c’è grande distanza, nemmeno il cambio in panchina sembra aver riavvicinato le parti. Solo qualche spezzone di gara per lui nelle ultime partite e addio che sembra ormai inevitabile. La Joya pare aver già deciso quella che sarà la sua prossima destinazione.

Nel contratto di Dybala c’è una clausola che farà scattare il rinnovo in automatico al raggiungimento di determinate presenze e sembra che il club abbia deciso di farlo giocare poco proprio per questo motivo. Insomma, a partire dal prossimo campionato la Roma dovrà cercare un nuovo colpo ad effetto, l’ex Juventus ha fatto il suo tempo nella Capitale.

Roma, Dybala va via: svelta la sua prossima squadra

Futuro deciso da parte della Joya che tempo fa ha ricevuto un invito davvero niente male, altro che Arabia per Dybala che può tornare a casa. A riportarlo dove tutto è iniziato dovrebbe essere il suo compagno di squadra e amico Leandro Paredes, entrambi sono in scadenza di contratto ed entro la fine dell’anno andranno via. Tutti e due sognano di tornare in Argentina e di giocare per il Boca Juniors.

Dybala è cresciuto in Italia, prima della Roma si è formato tra Palermo, all’epoca era giovanissimo, e Juventus. Tuttavia l’Argentina rimane casa sua e il classe 1993 sarebbe felice di godersela un po’ a fine carriera, soprattutto perché si è trasferito in Italia davvero molto presto e in patria ha giocato poche partite. Ad aver raccontato la verità sul suo futuro è stata la compagna Oriana Sabatini.

Intervenuta in un noto programma argentino, la showgirl senza mezzi termini ha raccontato quello che sembra essere un vero e proprio patto tra i due argentini giallorossi. La Sabatini sembra non essere troppo felice della scelta, in famiglia da lei tifano River Plate, ma ha comunque dichiarato di essere pronta a seguire il suo amore anche in questa avventura a sorpresa.