Juve fuori dalla Champions League: arriva la sentenza definitiva

La sentenza sembra severa e durissima. La Juventus è lontana dalle zone che contano del calcio europeo e senza grosse speranze.

La Juventus viene dall’ennesimo segno X della sua stagione. Pareggio a reti bianche in casa dell’Aston Villa, un buon punto in realtà in vista della lotta alla qualificazione per il turno successivo. Una ‘pareggite‘ però un po’ troppo acuta quella della formazione guidata da Thiago Motta, anche in campionato.

Infatti la Juve in Serie A è ancora imbattuta, forte di una difesa piuttosto solida anche dopo il grave infortunio occorso a Bremer. Ma manca ancora di cattiveria e di sostanza sotto porta, come dimostrato nei pareggi deludenti contro Empoli, Roma o Cagliari, che hanno frenato la corsa verso l’alta classifica. Il rischio per la Juve è di restare lontana dal gruppo di testa, che invece procede omogeneo con il Napoli a fare da apripista.

E c’è già chi prevede un flop in campionato per la Juventus, anche se mancano ancora una miriade di partite prima di capire l’andazzo generale. Per esempio l’ex calciatore ed oggi discusso opinionista Antonio Cassano non sembra avere grande fiducia alla squadra di mister Motta, che lui conosce bene avendoci giocato assieme in Nazionale.

Cassano punge la Juve: tutti i problemi di Thiago Motta

Nel podcast Viva el futbol Cassano, interpellato dagli amici Nicola Ventola e Daniele Adani, si è lanciato su vari pronostici riguardanti la Juventus e non solo. Non sembra molto convinto dell’andamento della squadra bianconera, che ancora non riesce a mostrare un gioco offensivo degno di nota e non sa trovare alternative ai chiari di luna di Vlahovic in attacco.

“Sono convinto che Juve e Milan resteranno fuori dalla zona Champions“ – ha tuonato Fantantonio, tutt’altro che positivo rispetto alle potenzialità di queste due squadre. Secondo l’ex talento di Bari Vecchia le squadre attualmente in testa (Napoli, Atalanta, Inter, Lazio e Fiorentina) hanno molte più chance di arrivare in Champions League a fine stagione visto anche il gioco moderno e proficuo.

Sempre sulla Juve Cassano ha aggiunto dubbi sui singoli: “Nico Gonzalez e Douglas Luiz sono due problemi grandi. Il brasiliano l’ha voluto Thiago Motta ed è costato 50 milioni. È infortunato o no? Non sappiamo nulla. Motta sta facendo fare un buon calcio, con idee ancora da sviluppare. Poi c’è un altro grandissimo problema: Koopmeiners. Sono un grande estimatore del giocatore che era all’Atalanta, non penso che alla Juve farà uguale”.