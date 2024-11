Juventus in piena emergenza, ne arrivano cinque in un colpo solo per la trasferta di Lecce. Ecco la situazione che si è creata dentro i bianconeri

Una Juventus ancora in emergenza, anche nella trasferta di Lecce. Una Juve che probabilmente non avrà a disposizione né Vlahovic e né McKennie, che nemmeno oggi si sono allenati con il resto del gruppo. E tenendo in considerazione che nemmeno Savona sarà a disposizione, diciamo che il quadro è davvero completo. Tutto, davvero, incredibile.

Non sappiamo onestamente, vedendo come stanno andando le cose, quando la sfortuna che ha colpito la Juventus se ne andrà via. Di certo c’è una cosa: il momento è critico, troppo critico, e Motta ha a disposizione davvero pochi uomini e nessuna possibilità di fare delle scelte. E in questo modo tutte le partite diventano complicate, troppo. E anche in Salento si rischia grosso.

Juventus in emergenza: cinque innesti dalla Next Gen

E come cercare in qualche modo di mettere le mani a questa emergenza? Bene, in questo caso, così come ci viene raccontato da Marco Baridon, il tecnico della Juventus ha praticamente preso a mani pieni dalla Next Gen. Ma la domanda sorge spontanea, anche in questo caso: come fa un gruppo che è penultimo in classifica in Serie C avere degli elementi che possono stare nel gruppo della Prima Squadra bianconera? Non abbiamo una risposta, quindi non andiamo oltre e diamo solamente la notizia.

“All’allenamento della prima squadra della Juventus di questa mattina – ha scritto il giornalista citato prima – alla Continassa sono stati aggregati anche giocatori della NextGen: Papadopoulos (trequartista) e Owusu (centrocampista), i Primavera: Montero (difensore), Pagnucco (terzino) e Pugno (attaccante)”. La scelta è ovviamente giusta, e non ce ne sarebbe potuto essere altra, ma adesso qualcuno deve sicuramente farsi delle domande su come è possibile arrivare a questa situazione. Soprattutto in attacco, che è il problema conosciuto con il solo Vlahovic a disposizione sin dall’inizio dell’anno. Per il resto sì, c’è stata tanta sfortuna. Ma quella scelta sulla prima linera è davvero poco comprensibile.