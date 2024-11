Svolta in attacco: l’attaccante è il regalo di Natale di Ancelotti

In arrivo la tanto auspicata svolta in attacco. Il Real Madrid di Ancelotti pronto ad effettuare un’operazione nel mercato invernale.

Sarà caratterizzato da numerose sorprese la sessione invernale del mercato. Tanti top player, infatti, risultano scontenti dello spazio finora ricevuto nei loro club di appartenenza e, ad inizio anno, proveranno a cambiare aria così da tornare protagonisti altrove. Tra le squadre che di certo interverranno c’è il Real Madrid di Carlo Ancelotti, finito nella bufera a causa della pesante sconfitta patita per mano del Barcellona e dei deludenti risultati sinora ottenuti in Champions League.

I Blancos in attacco possono contare su un nutrito gruppo di giocatori: l’allenatore italiano può vantare numerose opzioni di scelta tuttavia le sue ultime decisioni hanno provocato qualche malcontento all’interno dello spogliatoio. A non essere particolarmente felice è Rodrygo, schierato appena 7 volte da titolare in Liga (su 11 gare complessive) e appena 2 nel torneo europeo (su 4). Troppo poco per un elemento di grande qualità come lui, convinto di possedere tutti i mezzi tecnico-atletici necessari per essere una colonna portante delle ‘Merengues’ e non un semplice rincalzo da utilizzare durante il turn-over.

Il 23enne, autore di 3 reti e 2 assist nelle 15 apparizioni totalizzate in questa prima parte della stagione, ha quindi iniziato a valutare l’idea di lasciare la capitale spagnola e provare a mettersi alla prova in un campionato differente. Le pretendenti non mancano: stando a quanto riportato dal portale ‘Fichajes.net’, alla corsa si è iscritto il Liverpool in vetta alla Premier League. Arne Slot, alla luce del complicato processo di ambientamento di Federico Chiesa, ha chiesto alla propria dirigenza di provare a prendere il brasiliano ritenuto il giocatore ideale per rendere ancora più imprevedibile la manovra dei ‘Reds’.

La svolta è in arrivo: l’attaccante è il regalo di Natale di Ancelotti

Rodrygo è inoltre nel mirino del Manchester City, pronto a regalare nuovi rinforzi a Pep Guardiola così da rendere il gruppo a sua disposizione di nuovo competitivo. L’Inghilterra, alla luce del forte interesse mostrato dai due top team, sembra essere quindi la destinazione più probabile del classe 2001. Occhio, però, ad un possibile inserimento a sorpresa della Juventus. La Vecchia Signora, pur ritenendo prioritari gli ingaggi dei sostituti di Gleison Bremer e di Juan Cabal, non esclude infatti un colpo volto a potenziare il reparto offensivo.

Le varie piste seguite dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli (Jonathan David e Arnaud Kalimuendo), per motivi differenti, sono evaporate obbligando il manager a trovare adeguate alternative. Rodrygo, in tal senso, rappresenta un profilo molto apprezzato nell’ambiente bianconero. La Juve, a breve, si farà avanti proponendo un prestito semestrale: scenario, questo, particolarmente gradito al Real Madrid che preferirebbe evitare una cessione a titolo definitivo del gioiello brasiliano. Per ora soltanto un’idea che, però, può diventare realtà nel giro di poche settimane.