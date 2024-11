“Thiago Motta deve crescere”: cantiere Juventus, bocciatura esplosiva

Juventus, Thiago Motta è al centro di alcune polemiche per via di molti pareggi in questo avvio di stagione. La bocciatura è clamorosa

Nel momento in cui la Juventus ha deciso di prendere Thiago Motta dal Bologna, sapeva benissimo che avrebbe affidato la panchina ad un allenatore sì bravo, e i risultati parlano per lui, ma alla sua prima vera esperienza su una panchina così importante come quella bianconera. Si corrono dei rischi, lo sappiamo, quando si fanno queste scelte. E Giuntoli li avrà sicuramente calcolati.

Ma forse nemmeno il direttore dell’area tecnica bianconera si aspettava un avvio del genere. Certo, la Juve è vicina alla testa della classifica e in piena corsa, pure, per i playoff di Champions League. Ma i troppi zero a zero collezionati fino al momento hanno fatto storcere il naso a molti. E anche alcuni giornalisti importanti, come Emanuele Gamba di Repubblica che segue da vicino le dinamiche bianconere, ha sentenziato in questo modo intervenendo a Radio Napoli Centrale.

“Thiago Motta deve crescere”: la sentenza

“Non riesco ancora a capire Thiago Motta. Tanti 0 a 0, ma soprattutto una squadra troppo difensiva. Difende benissimo ma ci sono seri problemi per la fase realizzativa” ha iniziato in questo modo il giornalista. Che poi ha ribadito anche un altro concetto.