Accordo chiuso con il Milan: il sostituto arriva dalla Juve

Accordo chiuso con il Milan, adesso il sostituto potrebbe arrivare direttamente dalla Juventus: tutti i dettagli dell’operazione.

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabio Ravezzani sul proprio account X, il Milan avrebbe ormai definito l’acquisto di Ricci, talentuoso centrocampista del Torino. L’operazione, descritta come “praticamente conclusa,” rappresenterebbe un importante rinforzo per la mediana rossonera, mentre il Torino sembra già avere in mente il sostituto: l’obiettivo è infatti Prati, giovane centrocampista del Cagliari.

L’operazione che porterà Ricci al Milan è ormai ai dettagli e potrebbe avere ripercussioni importanti anche sul mercato di altre big della Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli, anch’esso interessato al centrocampista del Torino, potrebbe cambiare obiettivo e concentrarsi su Nicolò Fagioli della Juventus, per rinforzare la mediana nella finestra di gennaio.

Fagioli al Napoli: cambia così il centrocampo

Con Ricci diretto verso Milano, il Napoli potrebbe spostare il proprio interesse su Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001 della Juventus. Il club partenopeo sta valutando un rinforzo per il centrocampo, specialmente dopo alcune prestazioni altalenanti del reparto nella prima parte di stagione.

Fagioli, pur avendo vissuto una fase complicata con la Juventus , rimane uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. Il Napoli potrebbe approfittare di questa situazione per proporre un’offerta concreta alla Juventus, che potrebbe essere tentata dalla possibilità di monetizzare e investire in altri reparti, in particolare in difesa.

La Juventus, dal canto suo, non considera incedibile Fagioli, specialmente alla luce delle necessità di rafforzare la difesa dopo i lunghi infortuni di Bremer e Cabal. Con il Milan che si è già assicurato Ricci, il Napoli potrebbe diventare il principale interlocutore per il centrocampista bianconero. Tuttavia, il club torinese chiede una cifra importante per lasciar partire Fagioli. L’asse di mercato che collega Milan, Torino, Napoli e Juventus si fa dunque sempre più intrecciato. Se da un lato i rossoneri hanno praticamente chiuso per Ricci, dall’altro il Napoli potrebbe accelerare per Fagioli, scatenando un domino di trattative. La finestra di gennaio si preannuncia ricca di colpi di scena, con le big della Serie A pronte a muoversi per rinforzare le proprie rose e mantenere alta la competitività nei mesi decisivi della stagione.