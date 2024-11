Anche loro saltano il Lecce: Thiago Motta sempre più nei guai

Ancora guai in casa Juventus per quanto riguarda i calciatori a disposizione di Thiago Motta: altre due defezioni in vista del Lecce.

La stagione della Juventus fino a questo momento si può definire altalenante. Infatti, la formazione di Thiago Motta, non riesce ancora ad uscire dal suo guscio, a schiudersi per dimostrare una filosofia di gioco moderna ed accattivante. In campionato i bianconeri sono ancora imbattuti, ma allo stesso tempo si sono rilassati troppe volte, cominciando a soffrire di ‘pareggite’ acuta.

Il tecnico ingaggiato dal Bologna ancora non convince al 100%. C’è chi si attendeva una svolta immediata dal punto di vista del gioco e dello spettacolo, ma c’è ancora tanto da lavorare. Una questione non va sottovalutata in casa Juve: i tanti infortuni, tra muscolari e traumatici, che hanno falcidiato la rosa di Motta dall’inizio della stagione. Difficile trovare in Serie A una squadra così in difficoltà.

L’infermeria di Vinovo è praticamente sempre piena. In questo momento la Juve deve certamente fare a meno di due lungodegenti, infortunatisi entrambi ai legamenti crociati delle ginocchia, ovvero Bremer e Cabal. Non bastasse, mister Motta ha dovuto rinunciare nelle ultime partite a diversi titolari, tra cui Vlahovic, McKennie e Savona, tutti bloccati da stop muscolari.

La Juventus non li rischia: in due salteranno il match del Via del Mare

La speranza della Juventus e del suo allenatore è di ritrovare nelle prossime ore in gruppo almeno un paio di calciatori attualmente ai box. Ma chi sicuramente non sarà della partita sono due nuovi acquisti bianconeri, che non hanno ancora mostrare le loro qualità tecniche proprio per via dei problemi fisici occorsi.

Parliamo di Douglas Luiz e Nico Gonzalez, entrambi investimenti di primo piano della scorsa estate. Il brasiliano, vero oggetto misterioso, è fermo da fine ottobre per via di un affaticamento muscolare rivelatosi più serio del previsto. L’esterno argentino invece ha accusato una lesione al quadricipite femorale durante la trasferta di Lipsia in Champions.

Sulla carta entrambi sarebbero dovuti tornare a disposizione di Motta in questa settimana, ma secondo gli aggiornamenti del giornalista Mirko Nicolino, esperto di cronache bianconere, il forfait proseguirà: “Nessun rischio, lavoro specifico e tempi più lunghi per evitare altre recidive dopo: a meno di clamorose sorprese Douglas Luiz e Nico Gonzalez salteranno anche il Lecce“.

Dunque in vista del match dello stadio Via del Mare di domenica prossima in serale la Juve farà ancora in meno sia del metronomo ex Aston Villa, sia dell’esterno offensivo arrivato dalla Fiorentina. Scelte ancora obbligate per Motta che dovrà portare a casa i tre punti se vuole restare attaccato al treno di testa.