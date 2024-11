Juventus spalle al muro: cessione Vlahovic a prezzo di saldi

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono con le spalle al muro. Addio a Vlahovic a prezzo di saldo. Ecco quanto Giuntoli potrebbe incassare

C’è un caso Vlahovic dentro la Juve. Sì, possiamo serenamente definirlo in questo modo per un paio di motivi. Quello attuale, e quindi quello principale, è il fatto che nemmeno domani il centravanti serbo sarà a disposizione di Thiago Motta per il match in casa del Lecce: terza partita di fila saltata e tecnico che dovrà inventarsi ancora qualcosa. E diciamolo chiaramente: non è possibile che una squadra come la Juventus si trovi senza nessun centravanti di ruolo a dicembre.

Secondo punto, ovviamente, relativo al rinnovo contrattuale. Dusan ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 e guadagna 12milioni di euro all’anno: una montagna di soldi per le casse bianconere, tant’è che Giuntoli vorrebbe, senza dubbio, rivedere la questione abbassando lo stipendio annuale e allungando la durata dell’accordo. Un incontro, così come svelato da calciomercato.it, dovrebbe esserci nelle prossime settimane. Ma nel caso non dovesse arrivare la fumata bianca, allora potremmo essere qui a parlare, nella prossima estate, di una cessione a prezzo di saldo. Sarebbe clamoroso.

Calciomercato Juventus, Vlahovic via: bastano 30 milioni di euro

“Il prossimo 30 giugno l’ex Fiorentina peserà a bilancio quindi intorno ai 30 milioni, che sarà la soglia di sbarramento della ‘Vecchia Signora’ per venderlo e non incorrere in una minusvalenza. Intanto Vlahovic prosegue nel suo rendimento altalenante in campo anche sotto la gestione targata Thiago Motta e nelle ultime partite è stato costretto a fermarsi ai box dopo l’infortunio muscolare alla coscia rimediato con la Serbia”.

Questo, testualmente, si legge sul sito citato prima. Una situazione davvero impronosticabile nei mesi scorsi. Ma pur di non perderlo a parametro zero poi, e questo sarebbe un vero e proprio errore, allora Giuntoli si potrebbe accontentare anche di questa cifra irrisoria per quelle che sono le qualità del centravanti serbo e chiudere in questo modo la questione. Sarebbe davvero incredibile se le cose dovessero andare realmente in questo modo.