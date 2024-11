Scambio a gennaio: la Juventus risolve due problemi in un colpo solo

Scambio a gennaio e la Juventus risolve in un colpo solo due problemi. Ecco come potrebbe arrivare il difensore per Thiago Motta

La Juventus ha urgentemente bisogno di un difensore centrale a gennaio e tutti i nomi che fino a questo momento sono usciti si sono pian piano raffreddati. Ma, forse, proprio l’ultimo spuntato nel corso dei giorni passati potrebbe essere quello giusto.

Parliamo di Silva del Benfica, elemento che non è la prima volta che viene accostato ai bianconeri nel corso degli anni. Se ne parlava, e lo ricordiamo tutti, un anno e mezzo fa. Poi si è deciso di andare verso altri obiettivi ma è evidente che la dirigenza piemontese, arrivati a questo punto, non l’abbia mai perso di vista. E, questa mattina, a spiegare come il forte centrale potrebbe arrivare a Torino – sempre con la formula del prestito, per i prossimi mesi – ci pensa TuttoSport.

Scambio con Arthur, Silva arriva così

Il Jolly che avrebbe in mano Giuntoli è quello che ha la faccia di Arthur: il centrocampista brasiliano è fuori dal progetto ma è comunque dentro la rosa bianconera visto che nella scorsa estate non si è mai concretizzato un addio. E secondo il quotidiano la Juventus lo potrebbe inserire nello scambio, dare qualche soldo al Benfica, così da lasciar partire il giocatore. Questo è solamente uno dei primi Jolly che il direttore dell’area tecnica vorrebbe giocarsi. Poi, nel caso, ne avrebbe altri due da sfoderare.

Il secondo è quello relativo, si legge, alla volontà del giocatore che ormai ha deciso di andare via dal campionato portoghese. E, infine, ci sono anche i buoni rapporti con l’agente Mendes, uno dei più potenti dentro il panorama mondiale, che la Juventus conosce bene e che quindi potrebbe, indubbiamente, spingere per questo affare. Qualora questa operazione dovesse andare a buon fine, come tutti sperano, allora Giuntoli riuscirebbe a risolvere due problemi in un colpo solo: quello del difensore, appunto, ma anche quello di Arthur, risparmiando un bell’ingaggio che per ora la Juve sta pagando così, senza ritorno.