Scambio con Mourinho, Juve boom: si chiude il sipario

Scambio con Mourinho, Juve boom. Cristiano Giuntoli sta mettendo a punto la strategia da seguire al prossimo mercato invernale.

Siamo ormai a dicembre ed il 2 gennaio 2025, data di apertura della sessione invernale di mercato, è ‘praticamente’ arrivato. Per tutte le società che intendono ‘attivamente muoversi’.

Sembra già di vederli schierati. Plotoni di direttori generali, direttori sportivi, agenti, intermediari, pronti ad intavolare trattative con chiunque su qualunque argomento purché si annusi l’affare dell’anno. Teoricamente manca ancora un mese, in realtà già da settimane si è in pieno clima da calciomercato. Gli italici occhi sono concentrati sulle future mosse della Juventus ma il resto dell’Europa del calcio non resta certo a guardare. La conferma arriva puntuale dalla Spagna. E’ elgoldigital.com, sempre attento anche al mercato dei top club della Liga, ad aggiornarci su una trattativa che riguarda il Barcellona, e non poco indirettamente, anche la Juventus.

Scambio con Mourinho. Giuntoli vede sfumare un obiettivo

Un giovane attaccante che anche Cristiano Giuntoli ha avuto modo di seguire. Ansu Fati, classe 2002, è attaccante guineense naturalizzato spagnolo, che milita nel Barcellona e presenza costante nella nazionale spagnola.

L’attaccate del Barcellona potrebbe diventare un protagonista del prossimo mercato invernale. La dirigenza blaugrana, guidata dal direttore sportivo Deco, ritiene infatti che sia arrivato il momento giusto per lasciar partire Ansu Fati. Convinzione resa ancor più forte dall’insistente interesse del Fenerbahce di José Mourinho per il giovane attaccante spagnolo. Si dà il caso poi che dalle parti del Camp Nou si nutra una grande ammirazione per un esterno di fascia destra, Bright Osayi-Samuel, classe 1997, centrocampista nigeriano del Fenerbahce e della nazionale nigeriana. Il Barcellona sembra avere le idee chiare in proposito. Scambio a gennaio con il club turco oppure attendere pazientemente la prossima estate quando potrà acquistare Bright Osayi-Samuel a parametro zero.