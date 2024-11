Tradimento totale: se ne va al Napoli: affare pazzesco

Spunta una pista di mercato che non fa piacere ai sostenitori della Juventus: il Napoli vuole il giovane talento bianconero

Negli ultimi anni di Serie A non sono stati pochissimi i passaggi (diretti oppure no) di giocatori e allenatori che hanno difeso i colori sia della Juventus che del Napoli. I casi più eclatanti sono stati senza dubbio quelli che hanno fatto arrabbiare enormemente i tifosi azzurri e il riferimento è chiaro nei confronti delle firme con la Juve di Gonzalo Higuain e di Maurizio Sarri. Ma ci sono stati anche alcuni altri casi che hanno fatto meno clamore come quelli di Spinazzola, Milik o Giaccherini.

Tra le due tifoserie c’è rivalità e questa si sente sia in campo, con le lotte per i vari titoli nazionali che anche quest’anno sembrano essere tornate in voga, che in sede di mercato. In queste ultime ore si è creata un po’ di paura tra i tifosi della Juventus in seguito a dei rumours di mercato che vedono un beniamino del pubblico bianconero attenzionato dal Napoli e per il quale la cessione a gennaio resta un’opzione del tutto percorribile.

A sorpresa spunta la pista Napoli per Nicolò Fagioli, PSG al momento defilato

Del possibile addio nella sessione invernale di mercato di Nicolò Fagioli alla Juventus se ne sta parlando tanto in queste settimane con la pista PSG che è stata una delle prime ad occupare le notizie di calciomercato nell’ultimo periodo. Tuttavia, adesso secondo quanto riferito dal noto Damiano Er Faina che è solito frequentare calciatori e personaggi attorno alla Serie A, anche il Napoli si sta muovendo sul centrocampista bianconero.

Sul suo account X si può leggere come il PSG sia al momento una pista che rimane sullo sfondo per il futuro di Fagioli che in questa stagione con Thiago Motta di quanto ci si potesse aspettare. Prima della squalifica per la vicenda scommesse, il classe 2001 ex Cremonese godeva infatti di molto più spazio sotto la gestione Massimiliano Allegri ma complici anche gli acquisti estivi di altri centrocampisti per lui ora il minutaggio si è ridotto.

Oltre al Napoli ci sarebbe anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi sulle tracce di Fagioli. La cessione a gennaio del numero 21 bianconero potrebbe essere una mossa studiata dalla società bianconera per provare a mettere a segno una corposa plusvalenza, visto che si tratta di un giocatore uscito dal vivaio della Vecchia Signora e dunque che non pesa affatto sui bilanci.