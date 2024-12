12 milioni, la Juve chiude un altro colpo in casa Milan

Dopo Kalulu, il club bianconero prepara un nuovo scippo al Milan: colpo da 12 milioni di euro, i tifosi già stanno esultando

Il doppio 0-0 con Milan prima e Aston Villa poi non ha di certo lasciati soddisfatti i tifosi della Juventus. In attesa di scendere in campo tra poche ore contro il Lecce, a tenere banco in casa bianconera torna ad essere il calciomercato. Dalla sessione di gennaio alla suggestione dal Milan durante l’estate: Giuntoli è pronto a scatenarsi.

Gennaio sarà l’occasione giusta per mettere a posto ciò che non va. Ed in tal senso la priorità assoluta – per bocca dello stesso Giuntoli – sarà la difesa. Perché l’infortunio di Gleison Bremer, che tornerà a disposizione solo a fine giugno quindi a stagione conclusa – è stato una vera e propria sciagura per i colori bianconeri. Thiago Motta, poi, ha dovuto fare i conti pure con l’altrettanto grave infortunio di Cabal. Ecco perché nelle prime settimane del 2025 qualcosa, in tal senso, si muoverà eccome: i nomi in ballo sono molteplici ma si cercherà l’occasione giusta per non pesare troppo sulle casse bianconere.

La dirigenza della Juventus, guardando più lontano, torna a pensare ad un grande colpo per l’estate 2025. Dopo aver portato a Torino Pierre Kalulu per una cifra irrisoria – circa 20 milioni tra prestito e riscatto, bonus compresi – ora Giuntoli avrebbe un’altra idea in mente. E dai rossoneri potrebbe arrivare una pedina che Thiago Motta apprezza particolarmente e che conosce benissimo: ecco l’incastro perfetto.

Kalulu non basta: la Juve scippa ancora il Milan

Un’idea che, nei prossimi mesi, potrebbe diventare qualcosa di più. Già la scorsa estate subito dopo la firma di Thiago Motta era ventilata l’opportunità di vedere Alexis Saelemaekers vestire la maglia bianconera. Ora la Juventus è pronta a tornare alla carica.

L’ala belga ha già giocato alle dipendenze di Motta, nell’ultimo anno al Bologna. Adesso è in prestito alla Roma che mantiene la priorità per un eventuale riscatto al termine dell’attuale stagione. Le cose nella Capitale, però, non vanno benissimo. I giallorossi potrebbero vivere l’ennesima grande rivoluzione, con il nuovo corso che potrebbe escludere proprio Saelemaekers dlale priorità future. Il 25enne ex Anderlecht, arrivato nella Capitale nell’ambito dello scambio con Abraham, è ancora di proprietà del Milan.

E se i giallorossi decidessero di non trattenerlo, allora a provarci sarebbe pronta proprio la Juventus. Una proposta da 12 milioni di euro potrebbe bastare per convincere il ‘Diavolo’ a firmare la seconda cessione in pochi mesi ai bianconeri. E così Thiago Motta si ritroverebbe con un prezioso jolly in attacco, capace di svariare su tutto il fronte e che fino a questo momento con la Roma ha collezionato appena 4 presenze con 223′ in campo.