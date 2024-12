Bonucci torna alla Juventus: il ruolo è clamoroso

Leonardo Bonucci e la Juventus possono ritrovarsi, a dirlo è stato proprio l’ex difensore della Nazionale.

Non è la prima volta che Leonardo Bonucci lavora per il suo ritorno alla Juventus, è già successo nel 2018 dopo che, per un anno, è stato un giocatore del Milan. Solo che questa volta può farlo in una veste tutta nuova. Sarebbe davvero un colpo di scena per i tifosi bianconeri.

Gli stessi che hanno vissuto con l’ex difensore un rapporto fatto di alti e bassi, qualche esternazione di Bonucci non è infatti risultata gradita al popolo juventino che lo ha spesso preso di mira. Ma d’altro canto il calcio è fatto anche di questi episodi e il tempo cura tutte le ferite. La separazione tra l’ex Nazionale e la compagine più titolata d’Italia non è stato dei migliori ma c’è sempre il tempo per ricucire il rapporto.

Farlo dopo aver appeso gli scarpini al famigerato chiodo sarebbero il massimo per entrambe le parti che, in tal caso, non potrebbero far altro che costruire insieme un periodo vincente. Un po’ come anno fatto negli anni d’oro che sono trascorsi al 2010 al 2018. L’annuncio dell’ex è una vera sorpresa.

Juventus, senti Bonucci: “Sogno di tornare”

Tanti spunti regalati da Bonucci nella sua ultima intervista, rilasciati ai canali di Prima Video, ma il più interessante è probabilmente quello che lo ha visto parlare del proprio futuro. L’ex difensore si è ritirato ufficiale lo scorso primo luglio, in concomitanza con l’interruzione dei campionati, e ora sogno di diventare un allenatore di successo.

“Spero di diventare un allenatore vincente e farlo alla Juve sarebbe un sogno” sono state le parole dell’ex numero 19 bianconero che a quanto pare sente già una certa nostalgia del club che per tanti anni ha rappresentato per lui un’autentica seconda casa. Insomma, Bonucci ha voglia di rimettersi in carreggiata ma la sua carriera da tecnico è appena agli albori e ci vorrà ancora un po’ di pazienza prima di vederlo in Serie A.

L’ex Juve intanto sta accumulando le sue prime esperienze importanti, l’ultima l’ha visto affiancare Bernardo Corradi nell’Italia Under 20, ha ricoperto il ruolo di assistente, e da quel che emerge l’avventura gli ha lasciato un buon ricordo. Dopo aver scritto la storia come difensore, il classe 1987 spera ora di tornare protagonista e di farlo dalla panchina. Si attende solo una chiamata importante.