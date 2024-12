Colpo gobbo Juventus: bomba Salah

Colpo gobbo Juventus. Un grande attaccante è l’obiettivo dichiarato della società bianconera. Cristiano Giuntoli sogna il grande colpo.

Un mese soltanto ci divide dall’apertura della sessione invernale di mercato. L’ultimo periodo ha già fornito materiale in abbondanza per quanto riguarda ipotesi, più o meno percorribili, che potrebbero poi trovare concreta realizzazione nelle trattative durante le prime settimane del 2025.

Quasi o nulla rispetto a quello che accadrà realmente. La ‘finestra’ invernale, spesso snobbata in attesa della ben più lunga ed importante sessione estiva, si prospetta infatti come un possibile concentrato di operazioni di grande effetto. Operazioni che potrebbero chiudersi senza nemmeno la necessità di esborsi clamorosi. Questo perché il nuovo anno potrebbe già portare sotto l’albero di Natale delle società dei pacchi dono che contengono offerte di inestimabile valore. A costo zero. Sono i nomi dei grandi campioni che a giugno del 2025 saranno liberi poiché giunti ormai in scadenza con le loro rispettive società.

Liberi di scegliere la migliore proposta, tecnica ed economica, presente sul ‘loro’ mercato.

Colpo gobbo Juventus. Arriva Momo Salah

E se le più grandi società d’Europa, Juventus inclusa, stanno seguendo l’evoluzione della vicenda di mercato riguardante Jonathan David, classe 2000, stella del Lille, un altro grande attaccante, in procinto di liberarsi da qualsiasi vincolo contrattuale, sta scatenando un’epica sfida di mercato.

Mohamed Salah, classe 1992, attaccante del Liverpool e della nazionale egiziana, di cui è capitano, a giugno lascerà i Reds con i quali ha scritto la storia della società degli ultimi anni. E’ CaughtOffside è fornirci il quadro attuale della situazione di Momo Salah. Le ultime notizie danno l’Inter Miami come società fortemente interessata al fuoriclasse egiziano. Anche in questa prima parte di stagione, che sta vedendo il Liverpool grande protagonista in Premier League, Salah che sta dimostrando il suo intaccabile talento. E l’Europa del calcio che conta non intende fargli attraversare l’oceano. Ecco quindi che club come il Barcellona, il Paris Saint-Germain, la stessa Juventus e l’Inter sono interessate all’ex giocatore della Roma. Cristiano Giuntoli sta valutando una nuova rivoluzione per il fronte offensivo bianconero per la prossima estate. E sono previsti altri cambiamenti ‘epocali’.

Out Vlahovic e Milk, in David e Salah. Solo sogni in bianconero o probabili realtà?